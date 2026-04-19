兩岸靚人物／美的集團董事長方洪波 「過客」哲學重塑企業文化

方洪波接掌大陸家電製造商「美的集團」13年，帶領傳統家電巨頭成功轉型為營收翻四倍的全球科技集團。他以「過客」自居，推動去中心化改革，整頓企業文化，嚴禁PPT、無效加班等形式主義，強調回歸商業常識。外界視他為大陸民營企業最成功的接班典範，展現穿越產業周期的經營智慧。

集團重整 推進數位轉型

出生於1967年的方洪波，畢業於華東師範大學歷史系，1992年加入美的集團，從內刊編輯開始做起，之後歷任市場部部長、空調事業部總經理、製冷家電集團執行長，並在2012從美的集團創辦人何享健手中接下來董事長一職，推進集團數位化轉型。

在方洪波的帶領下，美的集團在2016年推動收購德國庫卡公司、布局To B業務，2020年將業務重組為智能家居、工業技術等五大板塊。將美的集團從一家傳統家電企業，轉型為多品項、多品牌、多產業的全球化科技集團。集團市值在過去13年上漲人民幣5,000多億，收入增長四倍。外界曾評價，這是大陸民營企業最成功的一次交班。

方洪波作為公司經營者的獨特之處，在於他清晰地將自己定位為公司的「過客」，他放下個人名利的包袱，專注於企業的長遠發展。

權力下放 組織持續進化

轉型初期，他果斷砍掉沒有價值的業務，堅持推動公司架構改革，把權力下放給一線。這些大幅度的改革舉措在最初引發內部的抱怨，但他多次強調，只有組織能力持續進化，企業才能穿越周期，向百年品牌邁進。

當大陸企業普遍面臨「內卷」的壓力，「996」（早上9點上班、晚上9點下班，每周工作6天）成為工作常態，方洪波去年初簽發的公司內部檔案《關於簡化工作方式的要求》也引起不小的討論。

該檔案提出，公司內部溝通嚴禁使用PPT、下班時間禁止開會和形式主義加班、減少微信群數量，並禁止各類喊口號等形式主義行為、內部嚴禁送禮及非規定團康活動。

這再次反映出方洪波反對形式主義、重視效率的一面。他後來在接受陸媒《晚點LatePost》的專訪時對此回應，自己過去20年從未加班。他還禁止公司懸掛自己的照片，摒棄口號式企業文化，甚至不允許員工稱讚他。

在今年對集團員工發布的主題演講中，方洪波表示，在劇烈動蕩變革的時代，唯有堅守商業常識、築牢核心能力，才能在不確定性中把握確定性，「穿越周期的密碼就掌握在自己手中，以謙虛、專注、耐心、持久的心態，以強大組織能力和韌性推動各項戰略落地，讓務實行動、創新變革和自我成長成為美的最鮮明的底色。」