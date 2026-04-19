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數位行銷／善用數位分身 重構工作流

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

身為中高階主管，每天面對的考驗不是要不要用AI，而是怎麼用AI才能不被淘汰？ChatGPT時代已經過去，取而代之的是能自主規劃、跨系統執行和多人協作的AI Agent。它不是單純的聊天機器人，而是擁有目標導向、工具呼叫、記憶與反思能力的數位分身。

當你把AI Agent嵌入企業工作流，原本需要十人一周完成的報告，可能只要一人一天就能產出；原本跨部門卡關的審核流程，能自動化80%以上。

現代企業的中高階主管可能不需要懂程式碼，但必須懂如何指揮這些Agent為你打仗，即善用AI Agent打造高效、彈性、可控的工作流，讓團隊從被動執行升級為主動優化。

傳統自動化（RPA）只能重複固定動作，遇到例外就當機。反觀AI Agent，則具備三大核心能力：

一、規劃能力：接收高階目標後，自動拆解成子任務、排序優先順序，甚至預判風險。

二、工具呼叫能力：能串接公司內部CRM、ERP、Slack、Excel、PowerBI等數十種系統，無縫取用資料、發送郵件、更新資料庫。

三、反思與學習能：執行完任務後會自我檢討哪裡出錯、下次怎麼改，持續迭代。

舉例來說，你可以建立一個月報Agent，目標是每月底產生精準的部門KPI分析與建議。它會自動從CRM抓銷售數據、從財務系統抓成本、從HR系統抓人力配置，再用最新市場趨勢資料生成洞見，最後以你慣用的簡報格式輸出。整個過程，幾乎不需要人工介入。

許多主管常抱怨三件事：資訊不對稱、跨部門協作慢與決策依賴經驗。導入AI Agent之後，能夠直接解決。

首先是資訊孤島的問題。Agent可同時存取多系統資料，24小時不眠不休地整理成單一真相來源。

其次，突破人力瓶頸。重複性高、規則明確的工作（如合約審核、費用報銷、供應商評估）可全權交給Agent，主管只須審核最終輸出。

第三則是規模化決策。Agent能模擬多種情境。舉例來說，讓你快速看到如果提高行銷預算15%，三個月後現金流會如何？

更重要的是，導入AI Agent能讓中高階主管從救火隊長，變成策略建構者。你不再需要親自追進度、盯細節，而是把精力放在設定正確的目標與邊界。

整體來說，AI Agent不是下一波潮流，而是這一波競爭的基礎設施。當競爭對手還在用Excel與電子郵件追流程時，你已經擁有24小時不眠、永不疲倦和持續學習的數位團隊。

身為中高階主管，你的角色正在從管理者轉變為Agent總司令；換句話說，你不需要懂技術細節，但必須懂得如何設定目標、分配權責和掌控風險。

行動上，立即找公司的IT或數位轉型負責人，共同盤點一個高痛點流程，試做一個簡單的AI Agent MVP。兩個月之後，你就會赫然發現工作流不再只是堆疊人力，而是放大眾人智慧。

未來企業的勝負，不再是哪個部門的編制最完整，而是誰的Agent最聽話、最聰明或最可靠？

現在，輪到你指揮這場AI Agent革命了。

Excel

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