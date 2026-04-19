點子農場／重振台灣新黑畫運動

過去這兩年，我一直在高雄進行一場「黑畫旅行」。走入鹽埕區大勇街那條長長的階梯，巡遊日下的鳳山和屏東，對話曾經在阿普畫廊、新浜碼頭藝術空間共同建構「黑畫」歷史的藝術家們。

這一天，拜訪了李明則、鄭明全、王武森、洪龍木、蔡獻友。30多年過去，這些藝術家朋友正處於創作生命的巔峰。對於我的到訪，他們的好奇並不亞於我對黑畫歷史的興趣，特別是在這個早已沒人談論黑畫的年代。

1980年代末，台灣剛解除戒嚴，地方文化意識正在破土而出，卻仍受制於官方美學秩序。官辦展覽成為一道隱形的篩選機制，決定什麼樣的藝術才算「正確」。1991年，這種壓抑終於走到了臨界點。

洪根深、陳水財、倪再沁等12位藝術家，為了反抗官方「高雄當代藝術展」的審美霸權，在體制外的阿普畫廊另辦「高雄當代藝術展II」，以最具批判性的姿態與官方分庭抗禮。他們沒有申請補助，也沒有主流媒體背書，只有作品——那些粗重、混沌、帶著南方體溫的黑色視覺。這不僅是一場藝術的衝撞，更是「美術高雄」當代論述的起手式，正式揭示了南方學的基石。

「如果沒有人來推動『新黑畫運動』，30多年前的黑畫事件就只是高雄地方史而已。」鄭明全忽然說了這句話，也點燃了大家的大夢：黑畫不應只是歷史的回望，而應是一場積極的探路。

要為黑畫建構任何論述，首先必須辨明它獨特的感官質地。西方表現主義以扭曲的輪廓傳達北方寒帶的焦慮，那是一種「刺」，尖銳、外向、刺破皮膚的。而南方亞熱帶的焦慮，質地是「黏」的。它不刺你，卻緊貼附著於身，在潮濕的空氣裡揮之不去。這種「黑」並非狹義的顏料，而是一種「粗重、濃濁、混沌、黏熱」的心理品格，是從土地裡長出來的風格。

黑畫從來不是一場靜態的展覽運動，它有更深的行動基因。1991年6月，陳水財、倪再沁及李俊賢共同策劃「台灣計劃」，在此後十年間，於全台不同縣市進行了13場參與式行動藝術展。

這些展覽的選址本身就是一種論述：廢棄倉庫、廟口廣場、礦坑舊址。空間的位移排比著時間的流逝，每一次展出都是對台灣南方觀點的一次確認與深化。藝術家不在美術館等待觀眾，而是帶著作品走進生活現場，讓藝術成為社區的鏡子。這種參與式的精神，正是新黑畫運動最應繼承的遺產。

曾舉辦多場藝術博覽會的張學孔建議，推動「台灣新黑畫運動」需要從學術、展覽到市場進行全方位布局，才能建構出台灣品牌的國際論述。台灣長期缺乏面向世界的藝術符號語言。可以對標美國的「抽象表現主義」、韓國的「單色畫」與日本的「超扁平（Superflat）」——這些運動都有一個共同點：先在本土建立無可撼動的學術定位，再藉由國際展覽的槓桿效應放大影響力。

黑畫同樣具備這種潛力，卻仍缺乏足夠的論述基礎設施。這意味著，新黑畫運動的第一步必須是學術先行。透過學術研討會與跨領域論壇，邀請後工業城市研究、社會抗爭史、南方研究等領域的學者，重新鑑定黑畫的歷史價值，確立其在台灣當代藝術史中的戰略位置。

再來是進入美術館殿堂。在學術論述奠基之後，推動大型回顧展或常設典藏，讓黑畫從「高雄的地方記憶」升格為「台灣的視覺主體性」。

試著想像，下一場的台灣黑畫展，可能在高雄廢棄工廠，也可能在威尼斯。