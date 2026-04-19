快訊

伊朗前領袖身亡逾1個月未下葬！專家挑明3原因「既弱又怕還交代不了」

兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空飛航台北、維也納航線35周年 展望未來航線擴增

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／維也納19日電
長榮航維也納航點慶祝35周年，與當地建立緊密文化與經濟的交流，並成功擴展中東歐的市場。（邱馨儀攝）
長榮航維也納航點慶祝35周年，與當地建立緊密文化與經濟的交流，並成功擴展中東歐的市場。（邱馨儀攝）

長榮航空（2618）飛航台北、維也納航線35周年，孫嘉明說維也納不只是長榮航進入歐洲的第一個航點，更是長榮航長程線的開始，當時選擇維也納作為歐洲的第一個航點最大的關鍵是政府取得維也納的航權。未來只要政府取得航權的據點，長榮航都會積極評估，作為長榮航進一步擴增的航點。

不過由於飛機交機遲延，既有飛機已高度運用、航線載客率又高，長榮航的新航點只能等新飛機交機之後才能成行，包括波士頓、赫爾辛基、巴塞隆納、伊斯坦堡等都將視新機交機以及取得時段的狀況進行評估規劃。

孫嘉明在維也納慶祝長榮航飛航維也納35周年的慶祝酒會時表示，維也納早期友善、願意給航權，開啟長榮航在歐洲發展與文化交流，效益相當突出。長榮航將持續擴增全球航點，但目前真的是缺飛機，新飛機不來無法擴增航點，長榮航已買了24架A350-1000、波音321neo，但因交機延遲，預計自2027年起陸續交付24架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之18架A321neo型窄體客機，波音787還有12架未交付，今年已經交付1架，預計下半年還會再交1架，2033年交付完成，另有8架787-9及4架787-10預計2033年前交付完成，787整體機隊規模將達23架。

長榮航現有九架貨機，並有三架客機改貨機，規劃第一架將會在今年年底完成，完整後將會飛美國線，在三架都改完之後，將會視市場狀況再考量將貨機放到歐洲市場，其中德國的法蘭克福因為貨運需求量大，將是考量的首選，但要克服航權的問題，現在還在評估中。

目前長榮航的全球航點中，歐洲西班牙的巴塞隆納、芬蘭的赫爾辛基、土耳其的伊斯坦堡都是長榮評估的下一波航點，如果俄烏戰爭結束，赫爾辛基將可節省大量的飛行時間，比起歐洲其他航點可以少二個小時，將會是相當有利的航點。美國市場，除了即將首航的華盛頓之外，波士頓一直都在長榮航規劃考慮之列，波士頓加入之後，休士頓、華盛頓與波士頓將可成就長榮航的一日三頓」。

亞洲的部分，目前能飛的都已經飛了，只差印度，印度經台北到美國的轉機需求相當多，加拿大的印度留學生很多，印度許多高端的IC設計人才在美國矽谷等地的轉機與轉運需求都相當多，目前受限於飛機不足的問題，還沒辦法擴增，長榮航分配到德里，但德里機場時段帶也相當擠，未來是不是能拿到合適的時間帶也是開航印度與否的研究條件。

長榮航空維也納開航35周年慶祝晚宴，在Albertina博物館內以維也納最為傳統的宮廷音樂會型式，感謝賓客長期的支持，當地知名的音樂家演唱及演奏當年長榮航空首航維也納，同時也是大家耳熟能詳的登機音樂的《望春風》、《雨夜花》等台灣民謠歡迎貴賓，共同歡慶飛航維也納航線35周年。（長榮航提供）
長榮航空維也納開航35周年慶祝晚宴，在Albertina博物館內以維也納最為傳統的宮廷音樂會型式，感謝賓客長期的支持，當地知名的音樂家演唱及演奏當年長榮航空首航維也納，同時也是大家耳熟能詳的登機音樂的《望春風》、《雨夜花》等台灣民謠歡迎貴賓，共同歡慶飛航維也納航線35周年。（長榮航提供）

榮航空維也納航線35周年慶祝晚宴現場賓客雲集，奧地利各界重量級夥伴齊聚祝賀，展現長榮航空在地的實質影響力。（長榮航提供）
榮航空維也納航線35周年慶祝晚宴現場賓客雲集，奧地利各界重量級夥伴齊聚祝賀，展現長榮航空在地的實質影響力。（長榮航提供）

長榮航空 波士頓 伊斯坦堡 維也納 航線

延伸閱讀

新機明年起陸續交機 長榮航空評估開航印度、波士頓

長榮航空：油價調漲超過成本一半票價會持續漲 無減班計畫

【重磅快評】老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

「大華航空」不僅曾是國內線航空公司 直升機觀光也曾造成話題！

相關新聞

高雄鳳農市場租金頻漲遭攤商反彈 管委會怒批農會鴨霸：說漲就漲

高雄市鳳山果菜市場（鳳農市場）為高雄2大果菜批發市場之一，近年受到物價上漲，攤商收入減少，但攤商近日抱怨鳳山區農會已連年決議調漲租金，連續多年均調漲5%，去年再調漲3%，引發基層強烈反彈；鳳農市場管委會表今抗議表示，已多次欲與區農會協調，遭對方冷漠置之不理，攤商求助無門，要求農會一周內出面，否則拒繳租金。

竹北房市自住回流 科大二街平均總價2754.5萬 年增7.5%居冠

新竹縣竹北房市降溫，但熱門路段走出不同軌跡。信義房屋指出，據實價登錄顯示，科大二街平均總價年增率居各路段之冠，達7.5%；高鐵特區光明六路東二段，則是唯一單價正成長路段。意即投資退場、自住回流的結構性轉變，讓不同區位產品走出截然不同行情。

緊鄰捷運站、中壢大巨蛋 中壢體育園區2社宅拚2030完工

桃園市推動可負擔住宅政策，優先擇定中壢體育園區整開區及機場捷運A20、A21等周邊執行，並明定建商開發面積達1500平方公尺以上即須捐建一定比例負擔住宅。市府都發局表示，除了可負擔宅，也同步透過社會住宅興建降低居住負擔，其中，中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。

尋找繼承人！竹市71棟、1445筆沒人領 總價高達27億元

新竹市政府公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有1445筆土地、71棟建物，公告現值合計超過27億元。市府提醒，無論男女均有平等繼承權，繼承人應盡速辦理繼承登記，避免因逾期列冊管理而面臨後續公開標售風險。

中東戰火延燒 長榮營運前景受矚目

中東戰火延燒，全球經濟受到衝擊，亞洲出口貨量轉趨觀望，長榮海運將於24日舉行法說會，市場高度關注其對後市展望的看法。

迎鋼鐵景氣復甦 中龍總經理洪正雄豪喊：出貨愈多獎金發愈多

國內鋼鐵大廠中龍鋼鐵公司今舉辦大型自強活動，吸引千人同樂。總經理洪正雄說，目前全球鋼鐵業正處於溫和復甦階段，目前中龍公司有能力迎接這波行情，並豪喊「出貨越多，獎金也會發得越多」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。