長榮航空飛航台北、維也納航線35周年 展望未來航線擴增

長榮航空（2618）飛航台北、維也納航線35周年，孫嘉明說維也納不只是長榮航進入歐洲的第一個航點，更是長榮航長程線的開始，當時選擇維也納作為歐洲的第一個航點最大的關鍵是政府取得維也納的航權。未來只要政府取得航權的據點，長榮航都會積極評估，作為長榮航進一步擴增的航點。

不過由於飛機交機遲延，既有飛機已高度運用、航線載客率又高，長榮航的新航點只能等新飛機交機之後才能成行，包括波士頓、赫爾辛基、巴塞隆納、伊斯坦堡等都將視新機交機以及取得時段的狀況進行評估規劃。

孫嘉明在維也納慶祝長榮航飛航維也納35周年的慶祝酒會時表示，維也納早期友善、願意給航權，開啟長榮航在歐洲發展與文化交流，效益相當突出。長榮航將持續擴增全球航點，但目前真的是缺飛機，新飛機不來無法擴增航點，長榮航已買了24架A350-1000、波音321neo，但因交機延遲，預計自2027年起陸續交付24架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之18架A321neo型窄體客機，波音787還有12架未交付，今年已經交付1架，預計下半年還會再交1架，2033年交付完成，另有8架787-9及4架787-10預計2033年前交付完成，787整體機隊規模將達23架。

長榮航現有九架貨機，並有三架客機改貨機，規劃第一架將會在今年年底完成，完整後將會飛美國線，在三架都改完之後，將會視市場狀況再考量將貨機放到歐洲市場，其中德國的法蘭克福因為貨運需求量大，將是考量的首選，但要克服航權的問題，現在還在評估中。

目前長榮航的全球航點中，歐洲西班牙的巴塞隆納、芬蘭的赫爾辛基、土耳其的伊斯坦堡都是長榮評估的下一波航點，如果俄烏戰爭結束，赫爾辛基將可節省大量的飛行時間，比起歐洲其他航點可以少二個小時，將會是相當有利的航點。美國市場，除了即將首航的華盛頓之外，波士頓一直都在長榮航規劃考慮之列，波士頓加入之後，休士頓、華盛頓與波士頓將可成就長榮航的一日三頓」。

亞洲的部分，目前能飛的都已經飛了，只差印度，印度經台北到美國的轉機需求相當多，加拿大的印度留學生很多，印度許多高端的IC設計人才在美國矽谷等地的轉機與轉運需求都相當多，目前受限於飛機不足的問題，還沒辦法擴增，長榮航分配到德里，但德里機場時段帶也相當擠，未來是不是能拿到合適的時間帶也是開航印度與否的研究條件。

長榮航空維也納開航35周年慶祝晚宴，在Albertina博物館內以維也納最為傳統的宮廷音樂會型式，感謝賓客長期的支持，當地知名的音樂家演唱及演奏當年長榮航空首航維也納，同時也是大家耳熟能詳的登機音樂的《望春風》、《雨夜花》等台灣民謠歡迎貴賓，共同歡慶飛航維也納航線35周年。（長榮航提供）