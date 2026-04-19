高雄鳳農市場租金頻漲遭攤商反彈 管委會怒批農會鴨霸：說漲就漲

高雄市鳳山果菜市場（鳳農市場）為高雄2大果菜批發市場之一，近年受到物價上漲，攤商收入減少，但攤商近日抱怨鳳山區農會已連年決議調漲租金，連續多年均調漲5%，去年再調漲3%，引發基層強烈反彈；鳳農市場管委會表今抗議表示，已多次欲與區農會協調，遭對方冷漠置之不理，攤商求助無門，要求農會一周內出面，否則拒繳租金。

鳳農市場管委會鳳農市場管委會今召開「鳳農市場維護攤商權益爭取記者會」，主委黃明強表示，「農會太過鴨霸！一直調漲租金！」當初為了購買市場土地，縣府向農民銀行貸款4億分20年償還，由市場攤商共同承擔本金加利息，因此20年前就定價為每坪2100元，當時農會曾承諾還清債務後，會逐步調降租金至一半，但如今租金甚至比當年還貴，農會說漲就漲，從未與攤商協調，「好像市場就是他們開的」。

據析鳳山農會近5年每年均以公務人員調薪比例調漲攤商租金，去年7月再度宣布調漲3％，引發反彈。黃明強質疑農會是藉機強收費用，去年7月起管委會不斷向農會要求協調，對方始終避而不談，他要求農會公開帳目，若確認市場營運為虧損，攤商則願意同意漲租。

目前鳳農市場租金分為每坪2100元和980元；黃明強表示，攤商已抱怨租金過高、不敷成本，他為此提出3點訴求，包括要求農會一周內出面協調，否則攤商拒繳租金，另外是攤商統一將租金委由管委會提存辱銀行，最後是由攤商召開業者大會，決議是否由業者自主管理市場，「農會從未出錢，就以地主身分向攤商討錢，太過無理了！」

一名蔬果攤商表示，先前攤位租金約7千元，近年已經漲至1萬多元，現在生意不好做、市場人潮減少，希望租金仍有調降空間。鳳山果菜市場市場促進會副主委紀宇峵表示，農會想要調漲租金就漲，從未與在地溝通，就連他們多日前發出開會通知，對方也不予回應，也不提供農會場地讓他們當面協調，主委今早還疑似被農會方誤鎖在樓上，一度爆發口角。

紀宇峵表示，鳳農市場歷史悠久，早年於前縣長蔡明耀任內，透過省政府及財政部向台糖申請，後再前縣長余陳月瑛任內，由鳳山市農會以276元登記取得管理權，但舉凡早期攤商募集和後續貸款清償等重，皆多由市場管委會扛下責任，但如今攤商經營面臨嚴峻挑戰，在此艱困時刻，鳳山區農會卻執意調漲攤商租金，無異於雪上加霜。

鳳山區農會總幹事潘建仲回應，農會與攤商簽訂的合約已明定租金調漲隨軍公教人員薪資調整，調整之前均已發放問卷詢問攤商，超過9成攤商表達無意見，因此合約經公告後，去年5月正式與攤商簽約，達成共識；他強調近年物資頻漲，鳳農市場的租金水準尚屬合理，調漲有理有據。