竹北房市自住回流 科大二街平均總價2754.5萬 年增7.5%居冠

新竹縣竹北房市降溫，但熱門路段走出不同軌跡。信義房屋指出，據實價登錄顯示，科大二街平均總價年增率居各路段之冠，達7.5%；高鐵特區光明六路東二段，則是唯一單價正成長路段。意即投資退場、自住回流的結構性轉變，讓不同區位產品走出截然不同行情。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，當前市場從投資導向轉為自住導向，價格表現反映了不同產品的區位條件。據實價登錄統計，2024、2025年竹北市屋齡20年內熱門交易路段前五名，勝利八街一段為交易量第一名，整體房價普遍修正。其中，科大二街總價年增最多，達7.5%；光明六路東二段則是唯一單價年增路段，增幅2.1%。

陳世光分析，科大二街2024年平均總價為2563.2萬，2025年平均總價來到2754.5萬，先前市場熱絡時，交易主力多為單價較高的產品，隨著投資客退場，自住客重新回流，小坪數產品買氣相對降溫，自住族群對空間需求一直都在，單價修正後更願意購入大坪數，因此推升成交總價表現。

單價表現方面，陳世光指出，光明六路東二段位處高鐵特區核心，釋出物件數量本就有限，加上近期宏匯廣場、聯發科等陸續建設中，市場對區域發展有期待，並有指標型建案進場，讓價格具備支撐。在供給有限、需求穩定的條件下，價格走勢相對穩健，反映地段、建商品牌與產品規畫的市場認可度。

陳世光認為，竹北房市過去幾年快速上漲的階段已告一段落，房價短期內不易大漲，將呈現緩步、健康成長的態勢。目前市場以自住型買方為主，建議自住客可同時比較預售與中古市場。

陳世光說，若屋齡尚屬相對年輕的中古屋產品，與預售案相比，在居住條件差異不大的情況下，價格落差更會凸顯產品的吸引力；加上近期政府放寬第二屋貸款成數，對市場信心亦有正面助益。不過，非核心生活圈或外圍區域，仍需留意價格回調風險。