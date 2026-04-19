緊鄰捷運站、中壢大巨蛋 中壢體育園區2社宅拚2030完工

桃園市推動可負擔住宅政策，優先擇定中壢體育園區整開區及機場捷運A20、A21等周邊執行，並明定建商開發面積達1500平方公尺以上即須捐建一定比例負擔住宅。市府都發局表示，除了可負擔宅，也同步透過社會住宅興建降低居住負擔，其中，中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。

都發局指出，為落實可負擔住宅制度，市府已研擬「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案，本月15日經市政會議通過並送市議會審議，搭配大眾運輸導向發展（TOD）策略，要求建商於特定捷運場站周邊開發時須捐建一定比例房屋，作為可負擔住宅供應來源。

社宅部分，都發局表示，中運段50與235地號兩處基地規畫為地下3層、地上12至13層建築，總樓地板面積分別約1.22萬坪及1.11萬坪，工程總經費合計約50億1000萬元，未來將分別提供328戶及306戶住宅，規畫一房型、二房型及三房型，另保留約5%無障礙房型，滿足不同族群與年齡層居住需求。建築本體設計也將符合能效1+等淨零碳排多項標章。

都發局表示，兩處社宅位置鄰近捷運綠線延伸中壢線G26站及中壢車站，附近也有規畫中的中壢大巨蛋，區位條件佳，基地內並納入公托中心、身障者服務中心及社會局南桃園服務據點等公共服務設施，強化在地社會福利量能，落實全齡照顧與社會支持體系，盼透過社宅與可負擔住宅雙軌並行，為青年及婚育家庭打造從「租屋」到「購屋」的完整安居階梯，逐步實現「站站都有家」的都市願景。