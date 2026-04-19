快訊

大甲媽遶境3員警被打、偵查隊長鼻樑斷裂 顏清標說話了

體力差不敢出國？ 旅遊專家指名「6大好物」：銀髮族必備

紐時揭露伊朗最新戰力！專家：德黑蘭早有無敵的「核彈級武器」

聽新聞
0:00 / 0:00

緊鄰捷運站、中壢大巨蛋 中壢體育園區2社宅拚2030完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅，於13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。圖／桃園市都發局提供
桃園市中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅，於13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。圖／桃園市都發局提供

桃園市推動可負擔住宅政策，優先擇定中壢體育園區整開區及機場捷運A20、A21等周邊執行，並明定建商開發面積達1500平方公尺以上即須捐建一定比例負擔住宅。市府都發局表示，除了可負擔宅，也同步透過社會住宅興建降低居住負擔，其中，中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。

都發局指出，為落實可負擔住宅制度，市府已研擬「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案，本月15日經市政會議通過並送市議會審議，搭配大眾運輸導向發展（TOD）策略，要求建商於特定捷運場站周邊開發時須捐建一定比例房屋，作為可負擔住宅供應來源。

社宅部分，都發局表示，中運段50與235地號兩處基地規畫為地下3層、地上12至13層建築，總樓地板面積分別約1.22萬坪及1.11萬坪，工程總經費合計約50億1000萬元，未來將分別提供328戶及306戶住宅，規畫一房型、二房型及三房型，另保留約5%無障礙房型，滿足不同族群與年齡層居住需求。建築本體設計也將符合能效1+等淨零碳排多項標章。

都發局表示，兩處社宅位置鄰近捷運綠線延伸中壢線G26站及中壢車站，附近也有規畫中的中壢大巨蛋，區位條件佳，基地內並納入公托中心、身障者服務中心及社會局南桃園服務據點等公共服務設施，強化在地社會福利量能，落實全齡照顧與社會支持體系，盼透過社宅與可負擔住宅雙軌並行，為青年及婚育家庭打造從「租屋」到「購屋」的完整安居階梯，逐步實現「站站都有家」的都市願景。

社會住宅 桃園 大巨蛋

延伸閱讀

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

高雄首棟社宅問題頻傳 租戶可登記施作檢查保養

中山民生軸線都更案動能匯聚 市容翻新帶動區域升級

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

相關新聞

竹北房市自住回流 科大二街平均總價2754.5萬 年增7.5%居冠

新竹縣竹北房市降溫，但熱門路段走出不同軌跡。信義房屋指出，據實價登錄顯示，科大二街平均總價年增率居各路段之冠，達7.5%；高鐵特區光明六路東二段，則是唯一單價正成長路段。意即投資退場、自住回流的結構性轉變，讓不同區位產品走出截然不同行情。

緊鄰捷運站、中壢大巨蛋 中壢體育園區2社宅拚2030完工

桃園市推動可負擔住宅政策，優先擇定中壢體育園區整開區及機場捷運A20、A21等周邊執行，並明定建商開發面積達1500平方公尺以上即須捐建一定比例負擔住宅。市府都發局表示，除了可負擔宅，也同步透過社會住宅興建降低居住負擔，其中，中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅，已於本月13日完成發包，預計今年底開工、2030年完工。

尋找繼承人！竹市71棟、1445筆沒人領 總價高達27億元

新竹市政府公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有1445筆土地、71棟建物，公告現值合計超過27億元。市府提醒，無論男女均有平等繼承權，繼承人應盡速辦理繼承登記，避免因逾期列冊管理而面臨後續公開標售風險。

中東戰火延燒 長榮營運前景受矚目

中東戰火延燒，全球經濟受到衝擊，亞洲出口貨量轉趨觀望，長榮海運將於24日舉行法說會，市場高度關注其對後市展望的看法。

迎鋼鐵景氣復甦 中龍總經理洪正雄豪喊：出貨愈多獎金發愈多

國內鋼鐵大廠中龍鋼鐵公司今舉辦大型自強活動，吸引千人同樂。總經理洪正雄說，目前全球鋼鐵業正處於溫和復甦階段，目前中龍公司有能力迎接這波行情，並豪喊「出貨越多，獎金也會發得越多」。

「有光就有路」台電攜手千里步道協會 電桿化身國家級綠道引路標誌

台電首度攜手千里步道協會，於台灣北中南選定淡蘭古道、樟之細路與山海圳等3條國家級綠道，在沿線電桿掛設共計80面專屬識別指示牌，引導步道方向，18日於新北市石碇國小後方的石碇幹電桿舉行揭牌儀式。台電表示，「綠道上的電火柱」不僅可成為山林水岸間的引路標誌，電桿牌上的數字更蘊藏引路密碼，指引健行者安心前行，也讓民眾從中感受電力與日常生活的緊密連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。