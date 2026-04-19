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中油新四輕瞄準下游5G醫材半導體產業 供應南部護國神山

中央社／ 記者曾智怡台北19日電

中油新四輕計畫乙烯年產能100萬噸，投資金額將達新台幣1062億元，是中油暌違逾10年千億等級輕油裂解工場投資計畫，目標藉由國內自產石化原料，帶動國內石化廠家投資5G、綠能、醫材及半導體產業高值化產品，推動石化聚落供應南部地區護國神山產業。

根據中油統計泛中油體系業者近10年乙烯需求，2018年達155萬噸高峰後，2024年即使景氣低迷仍維持112萬公噸，顯見下游剛性需求，長期台灣每年乙烯進口量約30到50萬噸。

進一步檢視，中油生產的石化上游原料，包括乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等6大產品，下游市場應用廣泛，舉凡無人機、光電、醫材、離岸風機葉片、鋰電池銅箔、半導體化學品等都需使用石化產品。換言之，除了一般民生所需塑膠袋等，亦包含許多高值化產品。

國內石化及相關產業產值約新台幣4兆元，占整體製造業產值約2成，中油多次對下游業者進行調查，綜合考量下游業者因應轉型的擴廠需求，審慎評估後，規劃新四輕年產能100萬噸，近期也與高雄市政府初步達成減碳共識，若順利推進，將有助緩解國內原料缺口，降低下游產業斷料風險。

攤開國際現況，基於全球氣候變遷因素，各產業都在追求低碳排放產品，因此各國陸續關閉產量小的輕裂工場，但同時也建造產量大的輕裂工場。新四輕完工後，產能將從35萬噸一舉提升至100萬噸，經濟規模、能源效率、汙染排放強度皆較佳。

針對石化產能過剩疑慮，業界人士表示，中國預計2030年達碳達峰後展開減碳，估計2028年後應就不會再批准新工廠，事實上中國現在也持續淘汰高能耗工廠，因此新四輕啟用時間有望接上全球石化復甦時間。S&P Global對石化市場的預測也顯示，自2029年起石化市場將逐漸消化過剩產能。

中油表示，新四輕計畫雖然擴大產能，但以新進料與技術，並整合林園廠既有工場能資源，使整體碳排放量仍然下降，可符合高雄市政府要求的減碳目標及路徑。具體減碳方式與成效待設計與驗證，並須經環評審查通過後才能確立，中油將透過專業顧問公司協助進行相關工作，預計2026年底完成。

中油 護國神山

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