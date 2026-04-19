尋找繼承人！竹市71棟、1445筆沒人領 總價高達27億元

新竹市政府公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有1445筆土地、71棟建物，公告現值合計超過27億元。市府提醒，無論男女均有平等繼承權，繼承人應盡速辦理繼承登記，避免因逾期列冊管理而面臨後續公開標售風險。

新竹市地政處長何憲棋指出，依據統計今年度公告逾期未辦繼承登記計有157位被繼承人，1445筆土地、71棟建物，土地持分總面積約21公頃，以今年度土地公告現值計算，土地總價值逾27億元。

地政處表示，土地法第73條及第73條之1規定，繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起6個月內辦理，超過期限逾1個月，處應納登記費額1倍罰鍰，最高達20倍。若超過1年未辦理繼承登記，清查後於每年4月1日公告3個月，公告期滿後如仍未辦理，即列冊管理15年，列冊期滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署公開標售。

地政處補充，截至今年3月，全市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產，共有9141筆土地、345棟建物，公告現值合計逾66億元，地政處提醒，若民眾想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區點選「未辦繼承查詢」來了解相關內容( https://reurl.cc/kn0v3b )。

新竹市長高虹安提醒，現代社會強調性別平等，無論男女均有平等繼承權，不動產繼承登記不僅是法律義務，更是保障家族資產傳承的重要程序。許多市民可能因事務繁忙或家庭成員散居各地而忽略辦理，提醒市民朋友，請務必把握公告期間內辦理，守護祖先留下的珍貴財產。

新竹市政府公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有1445筆土地、71棟建物，公告現值合計超過27億元。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安提醒，現代社會強調性別平等，無論男女均有平等繼承權，不動產繼承登記不僅是法律義務，更是保障家族資產傳承的重要程序。圖／新竹市政府提供