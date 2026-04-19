中東戰火延燒 長榮營運前景受矚目

中東戰火延燒，全球經濟受到衝擊，亞洲出口貨量轉趨觀望，長榮海運（2603）將於24日舉行法說會，市場高度關注其對後市展望的看法。

日前公布的最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）小幅下跌，周跌0.2%；其中，歐洲線走弱，美國線則穩健上揚。遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,612美元，周漲幅2.3%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達3,584美元，周漲1.8%。

市場變動加大，長榮海運作為全球第七大貨櫃輪公司，24日釋出的法說內容，特別是第1季獲利表現、對市場前景的說明，備受法人關注。