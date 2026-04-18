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迎鋼鐵景氣復甦 中龍總經理洪正雄豪喊：出貨愈多獎金發愈多
國內鋼鐵大廠中龍鋼鐵公司今舉辦大型自強活動，吸引千人同樂。總經理洪正雄說，目前全球鋼鐵業正處於溫和復甦階段，目前中龍公司有能力迎接這波行情，並豪喊「出貨越多，獎金也會發得越多」。
「龍騰馬躍、奔FUN無限」中龍鋼鐵公司員眷大型自強活動今在雲林劍湖山世界主題樂園登場，首梯吸引1418名員工及家屬參與。
洪正雄致詞時說，目前全球鋼鐵業正處於溫和復甦階段，雖近期受中東局勢影響能源成本波動，但受惠於去年順利完成的「一號高爐」與「燒結工場」大修，目前公司設備穩定且有餘裕，有能力迎接這波行情。
洪正雄強調，只要大家持續做好製程、設備、工安與環保，讓出貨越來越多，獎金也會發得越來越多！」他謝謝寶眷長期對同仁的支持，並叮嚀在樂園玩樂務必「安全第一」。
中龍公司表示，為兼顧生產運作與輪班同仁的需求，自強活動規劃四個梯次，預計將涵蓋全公司3200多名員工。
中龍企業工會理事長趙敏志說，園方為配合中龍公司四梯次活動，特別為員眷「提早開放」水上世界「龍捲風」、「大碗公」及「大船塢」等設施，讓中龍人能避開暑假人潮，搶先體驗清涼刺激。
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