快訊

大甲媽遲了5.5小時進彰化 今晚民生地下道逾300警力防搶轎

員工惴惴不安…部分樓層撤櫃 新光三越台南中山店將熄燈？市府回應了

再掀風波？外媒曝至少2搜商船 通過荷莫茲海峽遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

迎鋼鐵景氣復甦 中龍總經理洪正雄豪喊：出貨愈多獎金發愈多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中龍鋼鐵公司總經理洪正雄在大型自強活動現場致詞。圖／中龍公司提供
中龍鋼鐵公司總經理洪正雄在大型自強活動現場致詞。圖／中龍公司提供

國內鋼鐵大廠中龍鋼鐵公司今舉辦大型自強活動，吸引千人同樂。總經理洪正雄說，目前全球鋼鐵業正處於溫和復甦階段，目前中龍公司有能力迎接這波行情，並豪喊「出貨越多，獎金也會發得越多」。

「龍騰馬躍、奔FUN無限」中龍鋼鐵公司員眷大型自強活動今在雲林劍湖山世界主題樂園登場，首梯吸引1418名員工及家屬參與。

洪正雄致詞時說，目前全球鋼鐵業正處於溫和復甦階段，雖近期受中東局勢影響能源成本波動，但受惠於去年順利完成的「一號高爐」與「燒結工場」大修，目前公司設備穩定且有餘裕，有能力迎接這波行情。

洪正雄強調，只要大家持續做好製程、設備、工安與環保，讓出貨越來越多，獎金也會發得越來越多！」他謝謝寶眷長期對同仁的支持，並叮嚀在樂園玩樂務必「安全第一」。

中龍公司表示，為兼顧生產運作與輪班同仁的需求，自強活動規劃四個梯次，預計將涵蓋全公司3200多名員工。

中龍企業工會理事長趙敏志說，園方為配合中龍公司四梯次活動，特別為員眷「提早開放」水上世界「龍捲風」、「大碗公」及「大船塢」等設施，讓中龍人能避開暑假人潮，搶先體驗清涼刺激。

中龍鋼鐵公司今舉辦大型自強活動，吸引千人同樂。圖／中龍公司提供
中龍鋼鐵公司今舉辦大型自強活動，吸引千人同樂。圖／中龍公司提供

鋼鐵

延伸閱讀

第三方支付加強監管 風控總動員

中經院估Q1經濟成長率13.19%！中東戰爭變數多 專家憂通膨、限電

相關新聞

迎鋼鐵景氣復甦 中龍總經理洪正雄豪喊：出貨愈多獎金發愈多

國內鋼鐵大廠中龍鋼鐵公司今舉辦大型自強活動，吸引千人同樂。總經理洪正雄說，目前全球鋼鐵業正處於溫和復甦階段，目前中龍公司有能力迎接這波行情，並豪喊「出貨越多，獎金也會發得越多」。

「有光就有路」台電攜手千里步道協會 電桿化身國家級綠道引路標誌

台電首度攜手千里步道協會，於台灣北中南選定淡蘭古道、樟之細路與山海圳等3條國家級綠道，在沿線電桿掛設共計80面專屬識別指示牌，引導步道方向，18日於新北市石碇國小後方的石碇幹電桿舉行揭牌儀式。台電表示，「綠道上的電火柱」不僅可成為山林水岸間的引路標誌，電桿牌上的數字更蘊藏引路密碼，指引健行者安心前行，也讓民眾從中感受電力與日常生活的緊密連結。

隱型冠軍！從農地工廠輔導合法 徠碩企業跨足軍工無人機產業

台南市政府經濟發展局長張婷媛今天訪視台南在地隱形冠軍徠碩企業（ARMA SPEED），該公司自2010年取得特定工廠登記，成立40週年，歷經6年輔導，於2025年底完成轉型為一般工廠，並成功跨足軍工與無人機產業，成為地方推動工廠合法化與產業升級的指標案例。

媽祖遶境商機上看百億 超商、量販與百貨通路搶食大餅

大甲媽祖遶境活動昨（17）日晚間起駕，國內超商、量販與百貨等零售通路全面總動員，搶攻百億元進香商機。業者預期，今年隨著白沙屯媽祖遶境活動率先起跑後，大甲媽祖遶境也正式起駕，兩大活動合計吸引百萬人參與，沿線補給、裝備與服務需求大幅攀升，形成全台最大「進香經濟」。

遠傳衝數位化生活服務

遠傳（4904）昨（17）日公布致股東報告書。董事長徐旭東強調，展望未來，將深化5G與AI應用，打造智慧資通訊解決方案；擴大數位化生活服務與應用版圖，強化雲端、資安與綠色能源服務。

經營權之爭…寶佳、威京和解！共治中工

中華工程經營權之爭，出現戲劇性變化。中工昨日傍晚發出聲明指出，「兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。