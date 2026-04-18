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「有光就有路」台電攜手千里步道協會 電桿化身國家級綠道引路標誌

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電將日常生活中熟悉的電桿轉化為綠道指引標誌。台電董事長曾文生與台電同仁、現場貴賓一同體驗扛起長達60公尺、重約250公斤的電纜，親身感受台電人負重前行的辛勞。圖／台電提供
台電將日常生活中熟悉的電桿轉化為綠道指引標誌。台電董事長曾文生與台電同仁、現場貴賓一同體驗扛起長達60公尺、重約250公斤的電纜，親身感受台電人負重前行的辛勞。圖／台電提供

台電首度攜手千里步道協會，於台灣北中南選定淡蘭古道、樟之細路與山海圳等3條國家級綠道，在沿線電桿掛設共計80面專屬識別指示牌，引導步道方向，18日於新北市石碇國小後方的石碇幹電桿舉行揭牌儀式。台電表示，「綠道上的電火柱」不僅可成為山林水岸間的引路標誌，電桿牌上的數字更蘊藏引路密碼，指引健行者安心前行，也讓民眾從中感受電力與日常生活的緊密連結。

適逢台電80周年，台電將日常生活中熟悉的電桿轉化為綠道指引標誌，18日也於石碇國小舉辦「有光就有路！台電80周年職人體驗」活動，由台電董事長曾文生、千里步道協會執行長周聖心、新北市經濟發展局局長盛筱蓉、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄等貴賓共襄盛舉，與現場民眾一同體驗扛起長達60公尺、重約250公斤的電纜，親身感受台電人負重前行的辛勞；並實地走訪淡蘭古道，體會「讓電桿指路」的趣味與踏實感。

台電表示，遍布全台的大小電力設施，紀錄著80年來台電人胼手胝足的布建歷程，尤其山徑古道間的電桿與線路得來不易，往往得靠人力背負器材設備前往架設；若遇颱風或地震等天災導致停電時，電力搶修人員必須克服惡劣天候與崎嶇地形，身著沉重防護裝備徒步進場。本次職人體驗活動也讓大家實際穿上工作裝備，不僅體會第一線人員的辛勤日常，更象徵台電穩定供電的使命。

台電此次與千里步道協會合作，選定淡蘭古道、樟之細路與山海圳等廣受民眾喜愛的步道，於沿線電桿掛設指示牌，讓電桿發揮引路功能。此外，每支電桿上都有藍色的「電桿牌」，標有宛如「身分證」的電力座標號碼，亦可作為對外提供定位的重要資訊。台電說明，電力座標是將台灣地圖分成A至Z共25個座標區，每區再逐層細分格位進行編號，並搭配台電圖號座標定位系統網站使用，達到如同雷達定位系統般的精準搜尋效果。

台電也分享電桿牌數字的小知識，由於電桿牌編號原則是從用電需求較高、人口密集處向外延伸布建，因此電桿牌中間顯示的「桿號」，是由市中心的較小號數，往郊區或山區逐步增加編定。若在山區迷途時，只要觀察電桿牌並往「桿號較小」的方向前進，就能順著線路回到人群聚落，身旁平凡的電火柱，關鍵時刻就是守護安全的隱形導航。

台電今日於石碇國小舉辦「有光就有路！台電80周年職人體驗」活動，邀請石碇國小小朋友一同扛電纜，體驗職人工作辛勤與趣味。圖／台電提供
台電今日於石碇國小舉辦「有光就有路！台電80周年職人體驗」活動，邀請石碇國小小朋友一同扛電纜，體驗職人工作辛勤與趣味。圖／台電提供

台電表示，「綠道上的電火柱」不僅可成為山林水岸間的引路標誌，藍色電桿牌上的數字更蘊藏引路密碼，其中電力座標號碼可作為對外提供定位的重要資訊。圖／台電提供
台電表示，「綠道上的電火柱」不僅可成為山林水岸間的引路標誌，藍色電桿牌上的數字更蘊藏引路密碼，其中電力座標號碼可作為對外提供定位的重要資訊。圖／台電提供

台電 淡蘭古道 曾文生 劉文雄

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