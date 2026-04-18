隱型冠軍！從農地工廠輔導合法 徠碩企業跨足軍工無人機產業

台南市政府經濟發展局長張婷媛今天訪視台南在地隱形冠軍徠碩企業（ARMA SPEED），該公司自2010年取得特定工廠登記，成立40週年，歷經6年輔導，於2025年底完成轉型為一般工廠，並成功跨足軍工與無人機產業，成為地方推動工廠合法化與產業升級的指標案例。

市府指出，徠碩企業從傳統製造起家，歷經兩次關鍵轉型，從汽車改裝零組件一路延伸至高階複合材料與無人機應用，展現台南產業由代工走向研發的轉型動能。市府推動未登記工廠輔導政策，不僅是協助合法化，更重要是引導企業提升技術與國際競爭力。

徠碩企業成立於1976年，早期以貨車導流板及玻璃纖維（FRP）車廂製造起家，深耕台南安定地區。創辦人吳玉龍回顧，企業前20年在商用車市場累積複材製造基礎，奠定後續轉型根基。

2005年前後，公司啟動首次轉型，導入高強度碳纖維技術，並於2008年創立自有品牌「ARMA SPEED」，投入高性能碳纖維進氣系統開發，從傳統代工切入國際高端改裝車市場，在世界頂級超跑及重機圈中佔有一席之地。

2020年起，徠碩再度轉型，進軍無人機產業，並設立全台民間首套「無人機葉槳專屬實驗室」，將長年複材製程經驗轉化為數據化研發能力，針對葉槳進行動態平衡、抗拉與抗疲勞等測試，以符合軍工級應用標準。在全球「非紅供應鏈」的趨勢下，徠碩憑藉原創設計與在地生產優勢，已成功切入國際軍工體系。

徠碩過去因廠房位於農地，長期受限於法規，難以擴張與承接大型訂單。市府透過「特定工廠登記」輔導機制，協助進行法規盤點、廠區改善與合法化申請，逐步完成轉型。

經發局長張婷媛指出，輔導特登工廠的合法化只是基礎，更看重企業的「高值化」潛力。「徠碩在合法化過程中同步強化研發能量」，是市府推動產業升級最希望看到的轉型模範。

徠碩生產的汽機車配件成為國際高端改裝車市場領頭羊。圖／台南市經發局提供

徠碩總經理吳孟修介紹徠碩生產產品。圖／台南市經發局提供