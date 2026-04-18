快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

隱型冠軍！從農地工廠輔導合法 徠碩企業跨足軍工無人機產業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
徠碩斥資成立全台民間首套「無人機葉槳專屬實驗室」。圖／台南市經發局提供
徠碩斥資成立全台民間首套「無人機葉槳專屬實驗室」。圖／台南市經發局提供

台南市政府經濟發展局長張婷媛今天訪視台南在地隱形冠軍徠碩企業（ARMA SPEED），該公司自2010年取得特定工廠登記，成立40週年，歷經6年輔導，於2025年底完成轉型為一般工廠，並成功跨足軍工與無人機產業，成為地方推動工廠合法化與產業升級的指標案例。

市府指出，徠碩企業從傳統製造起家，歷經兩次關鍵轉型，從汽車改裝零組件一路延伸至高階複合材料與無人機應用，展現台南產業由代工走向研發的轉型動能。市府推動未登記工廠輔導政策，不僅是協助合法化，更重要是引導企業提升技術與國際競爭力。

徠碩企業成立於1976年，早期以貨車導流板及玻璃纖維（FRP）車廂製造起家，深耕台南安定地區。創辦人吳玉龍回顧，企業前20年在商用車市場累積複材製造基礎，奠定後續轉型根基。

2005年前後，公司啟動首次轉型，導入高強度碳纖維技術，並於2008年創立自有品牌「ARMA SPEED」，投入高性能碳纖維進氣系統開發，從傳統代工切入國際高端改裝車市場，在世界頂級超跑及重機圈中佔有一席之地。

2020年起，徠碩再度轉型，進軍無人機產業，並設立全台民間首套「無人機葉槳專屬實驗室」，將長年複材製程經驗轉化為數據化研發能力，針對葉槳進行動態平衡、抗拉與抗疲勞等測試，以符合軍工級應用標準。在全球「非紅供應鏈」的趨勢下，徠碩憑藉原創設計與在地生產優勢，已成功切入國際軍工體系。

徠碩過去因廠房位於農地，長期受限於法規，難以擴張與承接大型訂單。市府透過「特定工廠登記」輔導機制，協助進行法規盤點、廠區改善與合法化申請，逐步完成轉型。

經發局長張婷媛指出，輔導特登工廠的合法化只是基礎，更看重企業的「高值化」潛力。「徠碩在合法化過程中同步強化研發能量」，是市府推動產業升級最希望看到的轉型模範。

徠碩生產的汽機車配件成為國際高端改裝車市場領頭羊。圖／台南市經發局提供
徠碩生產的汽機車配件成為國際高端改裝車市場領頭羊。圖／台南市經發局提供

徠碩總經理吳孟修介紹徠碩生產產品。圖／台南市經發局提供
徠碩總經理吳孟修介紹徠碩生產產品。圖／台南市經發局提供

徠碩產品在國內無人機展售會參展。圖／台南市經發局提供
徠碩產品在國內無人機展售會參展。圖／台南市經發局提供

無人機 台南

延伸閱讀

中市經發局舉辦講座 助特定工廠轉型提升競爭力

企業轉型新戰場 勤業眾信揭三大關鍵：數據、人才、資金

相關新聞

隱型冠軍！從農地工廠輔導合法 徠碩企業跨足軍工無人機產業

台南市政府經濟發展局長張婷媛今天訪視台南在地隱形冠軍徠碩企業（ARMA SPEED），該公司自2010年取得特定工廠登記，成立40週年，歷經6年輔導，於2025年底完成轉型為一般工廠，並成功跨足軍工與無人機產業，成為地方推動工廠合法化與產業升級的指標案例。

媽祖遶境商機上看百億 超商、量販與百貨通路搶食大餅

大甲媽祖遶境活動昨（17）日晚間起駕，國內超商、量販與百貨等零售通路全面總動員，搶攻百億元進香商機。業者預期，今年隨著白沙屯媽祖遶境活動率先起跑後，大甲媽祖遶境也正式起駕，兩大活動合計吸引百萬人參與，沿線補給、裝備與服務需求大幅攀升，形成全台最大「進香經濟」。

遠傳衝數位化生活服務

遠傳（4904）昨（17）日公布致股東報告書。董事長徐旭東強調，展望未來，將深化5G與AI應用，打造智慧資通訊解決方案；擴大數位化生活服務與應用版圖，強化雲端、資安與綠色能源服務。

經營權之爭…寶佳、威京和解！共治中工

中華工程經營權之爭，出現戲劇性變化。中工昨日傍晚發出聲明指出，「兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。」

中工經營權上演大和解 震撼市場

中工經營權大戰上演「大和解」。中工昨（17）日傍晚發表聲明指出，經共同友人牽線，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已「一笑泯恩仇」，完成協商、將攜手共治，震撼市場。

威京、寶佳大和解 不搶中工經營權了 專家：主席的舞姿很靈活

被市場喻為「近10年最有看頭」的中工（2515）經營權大戰，15日、兩天前，寶佳集團才剛贏下商業法院判定中工「違法剔除股東提名的董事及獨立董事候選人名單」法律戰，並揚言5月21日中工股東會、將股權對決。豈料，17日中工宣布，雙方「一笑泯恩仇」、攜手共治，讓外界霧裡看花。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。