威京、寶佳大和解 不搶中工經營權了 專家：主席的舞姿很靈活

被市場喻為「近10年最有看頭」的中工（2515）經營權大戰，15日、兩天前，寶佳集團才剛贏下商業法院判定中工「違法剔除股東提名的董事及獨立董事候選人名單」法律戰，並揚言5月21日中工股東會、將股權對決。豈料，17日中工宣布，雙方「一笑泯恩仇」、攜手共治，讓外界霧裡看花。

實際上，股東會前一個月正是公司派、市場派「拚戰委託書之關鍵時刻」，在這個時刻上演大和解，熟悉經營權攻防戰專業人士表示，可能是一方在「通路商」的委託書收購不順利，或是委託書收購過程之「資金優勢不足」等。

若證實今年中工股東會董事席次，是市場傳出的由寶佳集團拿下四席、公司派三席，顯示當前寶佳集團已掌握通路商和委託書資源優勢；對照先前中工公布的股東名冊來看，三大通路商長龍、聯洲、全通事務高層，已代表寶佳集團、登記在冊，在委託書通路商已率先站隊之下，中工大股東暨威京集團主席沈慶京似乎居劣勢地位。

今年2月下旬，中工在「真相說明記者會」揭開近期股價劇烈波動內容指出，為維護中工全體16萬名股東權益及資本市場公平性，已正式向檢調單位遞狀，對長龍、聯洲、全通等三家委託書通路業者，以及鉅業國際法律事務所林文鵬律師等相關人員，提出涉嫌違反《證券交易法》第157條之1（內線交易）及第155條（操縱股價）之刑事告發。

中工法律顧問先前表示，中工比對股東名冊後，已針對包含三大通路商高層，包括長龍會議顧問監察人李文淵、長龍會議顧問董事長陳巧蓉和副總經理施翠婉；聯洲企管顧問董事兼經理黃聯成、聯洲企管董事長王素津、聯洲企管顧問董事黃彥豪；全通事務處理董事張宇睿、全通事務處理監察人沈曼榮等，以及寶佳關係人（璟都投資監察人黃國明），還有曾受任中工關聯企業中石化處理經營權防禦的林文鵬律師等10人，以違反內線交易、操縱股價，提出違反《證券交易法》第157條之1、及第155條之刑事告發。

中工指出，10名自然人在2025年3月31日中工股東名冊出爐時為零持股，但2025年11月12日中工派發股利時，名下分別持有數千到數百萬股，合計買進8,906張，合計890萬6千股。

不過，專業人士指出，商場老將「威京小沈」的個性屬於「不屈不撓」，愈是險惡環境愈會逼出「戰鬥力」，即使市場派握有通路優勢，但「主席的舞姿始終靈活」；其次當前公司派、市場派雙方的法律攻防，均未撤告；再者，今年1月也上演過雙方「大和解又翻盤」的戲碼。

只能說，「兵不厭詐」、「還不到5月21日中工股東會最後一刻」，所有檯面上的戲碼都會有變數。