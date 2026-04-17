聽新聞
0:00 / 0:00

威京、寶佳大和解 不搶中工經營權了 專家：主席的舞姿很靈活

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

被市場喻為「近10年最有看頭」的中工（2515）經營權大戰，15日、兩天前，寶佳集團才剛贏下商業法院判定中工「違法剔除股東提名的董事及獨立董事候選人名單」法律戰，並揚言5月21日中工股東會、將股權對決。豈料，17日中工宣布，雙方「一笑泯恩仇」、攜手共治，讓外界霧裡看花。

實際上，股東會前一個月正是公司派、市場派「拚戰委託書之關鍵時刻」，在這個時刻上演大和解，熟悉經營權攻防戰專業人士表示，可能是一方在「通路商」的委託書收購不順利，或是委託書收購過程之「資金優勢不足」等。

若證實今年中工股東會董事席次，是市場傳出的由寶佳集團拿下四席、公司派三席，顯示當前寶佳集團已掌握通路商和委託書資源優勢；對照先前中工公布的股東名冊來看，三大通路商長龍、聯洲、全通事務高層，已代表寶佳集團、登記在冊，在委託書通路商已率先站隊之下，中工大股東暨威京集團主席沈慶京似乎居劣勢地位。

今年2月下旬，中工在「真相說明記者會」揭開近期股價劇烈波動內容指出，為維護中工全體16萬名股東權益及資本市場公平性，已正式向檢調單位遞狀，對長龍、聯洲、全通等三家委託書通路業者，以及鉅業國際法律事務所林文鵬律師等相關人員，提出涉嫌違反《證券交易法》第157條之1（內線交易）及第155條（操縱股價）之刑事告發。

中工法律顧問先前表示，中工比對股東名冊後，已針對包含三大通路商高層，包括長龍會議顧問監察人李文淵、長龍會議顧問董事長陳巧蓉和副總經理施翠婉；聯洲企管顧問董事兼經理黃聯成、聯洲企管董事長王素津、聯洲企管顧問董事黃彥豪；全通事務處理董事張宇睿、全通事務處理監察人沈曼榮等，以及寶佳關係人（璟都投資監察人黃國明），還有曾受任中工關聯企業中石化處理經營權防禦的林文鵬律師等10人，以違反內線交易、操縱股價，提出違反《證券交易法》第157條之1、及第155條之刑事告發。

中工指出，10名自然人在2025年3月31日中工股東名冊出爐時為零持股，但2025年11月12日中工派發股利時，名下分別持有數千到數百萬股，合計買進8,906張，合計890萬6千股。

不過，專業人士指出，商場老將「威京小沈」的個性屬於「不屈不撓」，愈是險惡環境愈會逼出「戰鬥力」，即使市場派握有通路優勢，但「主席的舞姿始終靈活」；其次當前公司派、市場派雙方的法律攻防，均未撤告；再者，今年1月也上演過雙方「大和解又翻盤」的戲碼。

只能說，「兵不厭詐」、「還不到5月21日中工股東會最後一刻」，所有檯面上的戲碼都會有變數。

經營權 中工

延伸閱讀

獨／中工與寶佳大和解 敲開和解之門的是他

獨／中工和寶佳大和解 寶佳取得四席的過半席次

中工發出最新聲明 兩大股東寶佳、威京達成友好合作

國票金改選不只是席次之爭：公股整併與專業治理的關鍵時刻

相關新聞

經營權之爭再現髮夾彎！寶佳、威京完成協商 中工：兩大股東攜手共治

針對中工（2515）經營權之爭，再出現戲劇性變化，中華工程17日傍晚發表聲明表示，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。

獨／中工與寶佳大和解 敲開和解之門的是他

峰迴路轉，中工與寶佳竟上演戲劇性大和解。知情人士指出，雙方早在本周三就已經開始接觸，至於到底是由誰來敲開和解之門？據聯合報掌握的消息，敲開和解之門的，正是中工獨立董事，也是先前曾任財政部次長、台灣金控、華南金控、合庫金控等三家公股金控董事長的公股金融圈大老級人物劉燈城。

威京、寶佳大和解 不搶中工經營權了 專家：主席的舞姿很靈活

被市場喻為「近10年最有看頭」的中工（2515）經營權大戰，15日、兩天前，寶佳集團才剛贏下商業法院判定中工「違法剔除股東提名的董事及獨立董事候選人名單」法律戰，並揚言5月21日中工股東會、將股權對決。豈料，17日中工宣布，雙方「一笑泯恩仇」、攜手共治，讓外界霧裡看花。

美伊衝突造成輪胎產業面臨結構性挑戰 上下游同步喊漲

地緣政治衝突升溫，帶動輪胎產業面臨結構性挑戰，上下游同步承壓。合成橡膠大廠台橡（2103）已將報價機制由「季報價」調整為「月報價」；國內輪胎大廠建大亦指出，低價庫存已逐步消化完畢，4月起已陸續調漲售價反映成本上揚壓力。

台灣金聯平價宅售出六成 房市偏冷仍見剛性需求撐盤

台灣金聯為期28天的年度「台灣金聯平價住宅銷售」活動，今年共有573人登記申購61戶平價住宅（含婚育宅10戶），占整體出售總戶數100戶的 61%。雙北地區整體銷售率為80%，其中台北市高達81%、新北市達79%、桃園市達59%，其餘地區約維持在五成左右。

房市冰凍影響平價宅買氣 銷售北熱南冷、捷運宅仍搶手

被視為房市晴雨表的台灣金聯年度平價住宅銷售活動17日開獎，28天銷售期共有573人登記申購61戶平價宅，整體出售率61%，為近年來低點，反映房市低迷且觀望氣氛濃厚，連自住客群都縮手。台金聯強調今年房市「冷凍」情形確實和過去完全不同，有此銷售率已屬熱銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。