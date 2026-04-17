中工經營權上演大和解 震撼市場

中工（2515）經營權大戰上演「大和解」。中工昨（17）日傍晚發表聲明指出，經共同友人牽線，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已「一笑泯恩仇」，完成協商、將攜手共治，震撼市場。

據傳，今年中工股東會董事改選，將由市場派寶佳集團拿下四席、威京集團取得三席，未來中工經營權由寶佳主導，惟席次內容未獲雙方證實；中工強調，中工、威京集團、寶佳集團三方有意安排對外說明會，惟目前時間未定。

中工經營權之爭大事紀

商業法院15日裁定，中工違法剔除市場派寶佳集團的董事提名名單，公司派、市場派法律攻防戰互不相讓；兩天後的17日傍晚，中工卻發布聲明表示，兩大主要股東已順利完成協商，雙方將放下過往紛擾、攜手共治。

中工指出，經雙方充分溝通與善意協調，本屆董事會改選已達成和諧共推之默契，雙方將就目前已提出的三組候選人名單中，共同整合並推舉出一組最適任之名單參與選舉。

中工強調，集團兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。

威京集團主席沈慶京17日同步在他個人臉書社群貼文表明，「單打獨鬥的風險，遠高於策略聯盟的利益。」經過深思熟慮，中工與寶佳之間的紛擾，17日正式畫下句點；他強調，「一笑泯恩仇」不是場面話，而是雙方對股東權益的最高承諾，接下來雙方是並肩作戰的夥伴，將以最快的速度穩定市場信心。

沈慶京指出，中工體質優良、底子深厚，具備無窮的潛力。寶佳機構做為國內規模宏大的建設體系，擁有中工所不及的優勢，且旗下上百家建設子公司構成的龐大供應鏈與動員力，豐富且高效率的建築實務經驗，能與中工的工程實力互補，尤其強大的社會人脈資源，能為公司開拓更多可能性。