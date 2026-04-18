媽祖遶境商機上看百億 超商、量販與百貨通路搶食大餅

大甲媽祖遶境活動昨（17）日晚間起駕，國內超商、量販與百貨等零售通路全面總動員，搶攻百億元進香商機。業者預期，今年隨著白沙屯媽祖遶境活動率先起跑後，大甲媽祖遶境也正式起駕，兩大活動合計吸引百萬人參與，沿線補給、裝備與服務需求大幅攀升，形成全台最大「進香經濟」。

媽祖繞境活動，曾被美國媒體CNN形容為「全世界最受歡迎的健行之一」，所帶動的經濟效益涵蓋觀光、餐飲、住宿與商品銷售等面向，整體產值估計達60億至100億元。今年白沙屯媽祖與大甲媽祖行程罕見重疊，被信徒稱為「世紀雙媽會」，進一步推升話題熱度與消費需求。

超商通路主要是以高密度據點與即時補給能力搶占優勢。統一超（2912）表示，已提前將中部門市備貨量提升至平日兩倍，並強化奉茶、素食等商品供應，沿線門市亦設置補給專區與媽祖相關商品陳列，滿足信眾即時需求。同時導入「OPEN!行動購物車」，於指定時段提供移動式補給服務，強化服務彈性，預估可帶動周邊門市業績較平日成長，整體相關業績年增約兩成。

全家則從供應鏈與服務整合切入，除了針對飲用水、茶飲與機能性飲品等高需求商品加強備貨與物流調度外，也推出聯名包裝商品，提升活動辨識度與消費情境連結。另一方面，隨著信眾跨縣市移動頻繁，全家也整合票務與帳單代收等服務，涵蓋交通票券購取與生活繳費，強化門市在交通節點與生活服務上的角色，預期可帶動沿線門市業績顯著成長。

量販與超市通路則朝「一站式補給」布局。全聯與大全聯鎖定長時間步行需求，從穿戴裝備、隨行補給到收藏紀念商品全面擴充商品線。大全聯指出，已導入主題服飾、機能型背包及媽祖意象積木等商品，兼顧實用性與收藏價值，並搭配舒緩貼布等商品，強化長途行走的使用情境；全聯則以飲品、泡麵與零食等高頻補給商品為主，並透過限定包裝強化消費參與感，同步帶動相關品類銷售。