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美伊衝突造成輪胎產業面臨結構性挑戰 上下游同步喊漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國內輪胎大廠建大指出，4月起已陸續調漲售價反映成本上揚壓力。記者林宛諭／攝影
國內輪胎大廠建大指出，4月起已陸續調漲售價反映成本上揚壓力。記者林宛諭／攝影

地緣政治衝突升溫，帶動輪胎產業面臨結構性挑戰，上下游同步承壓。合成橡膠大廠台橡（2103）已將報價機制由「季報價」調整為「月報價」；國內輪胎大廠建大亦指出，低價庫存已逐步消化完畢，4月起已陸續調漲售價反映成本上揚壓力。

受國際油價飆升影響，原物料成本全面走高，產業鏈上下游業者陸續啟動調價機制因應；國內輪胎大廠建大表示，受美伊戰事影響，石油供應受限，市場供需出現明顯失衡，進一步推升多數石化原料價格。自3月中旬以來，輪胎主要原材料成本大幅攀升，已超出公司可承受範圍，因此自4月初起已陸續調漲產品價格，漲幅依各胎別成本變動程度而有所差異。

建大指出，目前仍持續密切關注國際局勢變化與油價走勢，並與全球主要客戶保持緊密聯繫，隨時評估並調整售價，以因應市場波動。

台橡執行長蔡偉強指出，受戰事影響，伊朗封鎖荷莫茲海峽，推升國際油價大幅上漲，帶動丁二烯價格同步攀升。丁二烯自年初每公噸約1,000美元出頭至今已接近翻倍，使合成橡膠生產成本快速墊高，業者不得不調整報價以反映成本。

蔡偉強進一步表示，在戰事未見停火、原物料供應充滿不確定性的情況下，市場已不僅是「是否漲價」的問題，而是供應穩定與價格機制重整。台橡目前以優先供應合約客戶為主，並因原料價格波動劇烈、難以預測未來三個月行情，自4月起將報價周期由「季」調整為「月」，新合約價格亦同步調整。

面對產業劇變，台橡也加速產品轉型與價值升級，運用既有輪胎材料研發經驗，積極開發電動車所需高性能材料，包括兼具節能、耐磨與高抓地力的電動車胎與綠色輪胎。同時，產品線延伸至熱可塑性彈性體（TPE），布局醫療級應用，目前已開發輸液袋、輸液管及特殊包材等產品，相關營收占比持續提升。

建大 油價 伊朗

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