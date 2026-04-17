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正新瑪吉斯輪胎賽道實證高階創新實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
正新的Maxxis輪胎以「實證性能」為核心，讓參與者在封閉賽道環境中，親身體驗輪胎在高速操控與極限彎道中的真實表現。記者黃淑惠／攝影
正新的Maxxis輪胎以「實證性能」為核心，讓參與者在封閉賽道環境中，親身體驗輪胎在高速操控與極限彎道中的真實表現。記者黃淑惠／攝影

全球輪胎製造大廠正新（2105）旗下的重要品牌瑪吉斯(MAXXIS) 輪胎於 4 月 17 日至 18 日，於屏東大鵬灣國際賽道舉辦「Maxxis Performance Day 暨 VS‑EV+ 電動車胎新品發表」。總經理為李進昌表示，透過高強度賽道實測，向全台經銷夥伴與媒體展現瑪吉斯在高階新能源車胎與高性能輪胎領域的深厚研發實力與品牌升級決心。

李進昌分析，本次活動核心產品亮點一次到位，以「實證性能」為核心，讓參與者在封閉賽道環境中，親身體驗輪胎在高速操控與極限彎道中的真實表現，全面強化通路對產品技術與市場競爭力的信心。

VS‑EV+ 電動車專用胎、重新定義新能源車駕馭體驗，因應電動車市場快速成長，瑪吉斯於活動中發表新一代電動車專用胎 VSEV+。

相較目前產品 VSEV 在乾地性能提升5% 、濕地性能提升達 10%，並針對高階電動車高扭力輸出、車重較大的特性進行結構與配方全面優化操控穩定與靜肅表現。

透過實車賽道體驗，經銷夥伴實際感受 VSEV+ 在精準轉向與低噪音表現上的優勢，VSEV+本次新增 7 個規格，完整對應主流高階電動車款需求。

第二款重要產品， Victra Sport VR2 高性能競技胎，釋放賽道基因，專為運動化駕馭打造的 Victra Sport VR2，採用賽道級膠料配方，具備快速升溫與優異的熱循環穩定性。其運動化胎紋設計，在乾地提供卓越極限抓地力，完整詮釋瑪吉斯源自賽事研發的性能基因。

至於 VS6 旗艦高性能胎，展現豪華與操控的完美平衡，活動現場亦安排 VS6 輪胎實測體驗，VS6 專為豪華轎車與 SUV 車款打造，導入瑪吉斯全新「Full Touch」技術，有效提升輪胎與路面的完整接觸表現。在賽道體驗中，VS6 以穩定回饋與直覺操控，獲得現場經銷夥伴一致好評，完美詮釋「隨心所馭」的駕馭感受。

李進昌進一步指出，活動現場同步展出涵蓋乘用車、機車、自行車、卡客車、卡丁車至賽車用胎的完整產品線，展現瑪吉斯在不同移動領域中的全方位性能研發實力。

Performance Day 不只是體驗活動，更是驗證技術的舞台。瑪吉斯透過賽道級測試，讓瑪吉斯家族夥伴親眼所見、親身感受產品性能，進一步宣示瑪吉斯朝向高階化、專業化與電動化發展的長期承諾。

展望未來，瑪吉斯將持續深耕全台服務銷售據點，秉持「100% 品質、100% 服務、100% 信賴」的企業文化，結合智慧製造實力與國際設計研發能量，為全球車主提供更安全、高性能且值得信賴的行車體驗。

全球輪胎製造大廠正新副董事長副董事長為羅才仁(右)與總經理為李進昌(左)出席「MaxxisPerformance Day 暨 VS‐EV+ 電動車胎新品發表」。記者黃淑惠／攝影
全球輪胎製造大廠正新副董事長副董事長為羅才仁(右)與總經理為李進昌(左)出席「MaxxisPerformance Day 暨 VS‐EV+ 電動車胎新品發表」。記者黃淑惠／攝影

Maxxis Performance Day & VS‑EV+ 全新電動車胎發表會盛大登場。記者黃淑惠／攝影
Maxxis Performance Day & VS‑EV+ 全新電動車胎發表會盛大登場。記者黃淑惠／攝影

正新打入豪華品牌BMW供應商之後，輪胎品質評價非常好，歐洲地區今年業績也看俏。記者黃淑惠／攝影
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