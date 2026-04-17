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富崴能源離岸風電2期追加預算 台電同意支付逾55億
森崴能源今天晚間代子公司富崴能源發布重大訊息，承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等不可歸責事由，富崴能源向台電申請追加預算，台電同意支付新台幣55億5693萬3697元。
正崴與集團旗下森崴能源、永崴投控2025年11月13日召開重大訊息記者會，森崴能源宣布旗下富崴能源受承攬離岸風電2期工程影響，先予以認列損失，造成去年第3季帳面虧損77.36億元，正崴、永崴分別依持股比例24.87%及44.16%認列損失。
森崴能源2025年第3季帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計去年前3季虧損高達121.72億元；不過森崴能源強調，淨值仍保有48.69億元，財務體質穩健。
森崴當時也公告高層人事異動，森崴能源總經理胡惠森辭職，職缺由森崴能源董事長郭台強暫代；富崴能源總經理濮大威也辭職，職缺由富崴能源董事長胡惠森暫代。
森崴能源說明，向台電申請追加預算案原本未獲同意，經向行政院公共工程委員會調解，今天取得行政院公共工程委員會調解成立書，台電同意支付55億5693萬3697元。
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