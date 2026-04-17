富崴能源離岸風電2期追加預算 台電同意支付逾55億

峰迴路轉，中工與寶佳竟上演戲劇性大和解。知情人士指出，雙方早在本周三就已經開始接觸，至於到底是由誰來敲開和解之門？據聯合報掌握的消息，敲開和解之門的，正是中工獨立董事，也是先前曾任財政部次長、台灣金控、華南金控、合庫金控等三家公股金控董事長的公股金融圈大老級人物劉燈城。

2026-04-17 18:19