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媽祖遶境掀進香經濟 信眾消費延伸至聯名金飾、3C

中央社／ 台北17日電

農曆3月媽祖遶境登場，數十萬信眾隨行，沿途補給與裝備需求升溫，帶動新一波「進香經濟」。零售業者觀察，相關消費已從傳統食品補給，延伸至機能裝備、媽祖聯名金飾與隨身3C產品；超商、超市與電商皆強化布局，搶攻信仰活動帶動的多元商機。

全聯今天發出新聞稿指出，「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」動輒吸引數十萬信眾隨行，沿途補給、裝備與應援需求大幅提升。

全聯表示，搶攻信仰熱潮商機，全聯與量販大全聯近期推出媽祖遶境相關商品，涵蓋穿戴裝備、食品補給及限量紀念商品；並強化飲水、泡麵與零食等品項供應。

7-ELEVEN表示，針對中部進香沿線門市，備貨量提升2倍，部分門市更設置「香客補給專區」。

另外，7-ELEVEN指出，於進香沿路周邊門市準備各式飲料、餐食與素食商品，並提供行動電源租借服務，及黑貓宅急便寄送服務，協助香客寄送行李、減輕負擔；部分門市則免費開放用餐與休息空間。

媽祖遶境盛事也帶動消費者在電商的採購需求。PChome 24h購物表示，消費者的採購從傳統祈福用品，延伸至「聯名商品」、「耐走裝備」、「隨身3C」三大面向。

其中「媽祖聯名款金飾」銷售額近期呈現翻倍成長；另外，面對長時間的行走，機能襪品類銷售額較3月成長近4成；而隨著遶境過程高度依賴手機導航，輕便型行動電源客單價相較去年同期成長3成。

PChome 大甲 媽祖

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