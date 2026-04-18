遠傳衝數位化生活服務

被市場喻為「近10年最有看頭」的中工（2515）經營權大戰，15日、兩天前，寶佳集團才剛贏下商業法院判定中工「違法剔除股東提名的董事及獨立董事候選人名單」法律戰，並揚言5月21日中工股東會、將股權對決。豈料，17日中工宣布，雙方「一笑泯恩仇」、攜手共治，讓外界霧裡看花。

2026-04-17 23:21