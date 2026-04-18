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遠傳衝數位化生活服務
遠傳（4904）昨（17）日公布致股東報告書。董事長徐旭東強調，展望未來，將深化5G與AI應用，打造智慧資通訊解決方案；擴大數位化生活服務與應用版圖，強化雲端、資安與綠色能源服務。
遠傳5月20日舉辦股東常會，為電信三雄首家登場。將通過營運報告書及股利。遠傳2025年每股純益3.81元，創歷史新高，預計配發每股3.81元現金股利，現金股利年增率7%。
徐旭東及遠傳總經理井琪在致股東報告書中提到，遠傳去年持續深化數位轉型，以「5G與AI」雙引擎推動業務創新，繳出營收、獲利年增率稱冠三雄的成績。
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