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台灣金聯平價宅售出六成 房市偏冷仍見剛性需求撐盤

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣金聯17日下午3點於台北總公司，在律師見證及全程直播下辦理公開抽籤。記者仝澤蓉／攝影
台灣金聯17日下午3點於台北總公司，在律師見證及全程直播下辦理公開抽籤。記者仝澤蓉／攝影

台灣金聯為期28天的年度「台灣金聯平價住宅銷售」活動，今年共有573人登記申購61戶平價住宅（含婚育宅10戶），占整體出售總戶數100戶的 61%。雙北地區整體銷售率為80%，其中台北市高達81%、新北市達79%、桃園市達59%，其餘地區約維持在五成左右。

今年首度推出的婚育宅銷售率達50%，台北市四戶全部完銷，顯示受到婚育族歡迎。另外，今年最熱門的物件位於新北市三重區捷運菜寮站及先嗇宮站等共四戶共構宅，全數完銷，其中一戶最高登記人數達53人。

台灣金聯17日下午3點於台北總公司，在律師見證及全程直播下辦理公開抽籤，在登記申購的61戶，有46戶有兩人以上登記，依規需抽籤決定成交人，但為回應申購民眾的需求，也新增抽出備取者一人，若中籤者無法履約即由備取者遞補。另外也抽出三名各20萬元的加碼登記幸運獎。

台灣金聯董事長宮文萍表示，面對房地產市場價量均步入盤整修正時刻，能在短短28天，吸引共計2,467組4,979人前往賞屋，並有61戶共573人登記申購，在目前房市偏冷的狀況下，誠屬難得，代表台灣金聯推出的平價住宅深受民眾信任與肯定，貼近民眾需要，符合剛性購屋需求。

宮文萍表示，本次為減輕民眾資金壓力，特別推出售價二成內，可分5年60期延後繳付尾款，且擴大邀請5家銀行及1家農會(包括土銀、華銀、彰銀、臺企銀、聯邦銀及北投區農會)，專案提供融資服務，協助申購民眾順利取得融資，均獲得民眾高度肯定及支持。

台灣金聯表示，取得購屋權利的成交人，應在5月4日前繳交買賣價金10%及完成契約簽約，若於期限內無法履約，則通知備取人得於收到通知後14日內辦理簽約；簽約日起50日內繳交買賣價金10%之備證用印款，並於簽約日起120日內付清剩餘款項，但其中售價二成內可選擇採分5年60期無息延後繳付尾款方式辦理。

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