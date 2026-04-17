房市冰凍影響平價宅買氣 銷售北熱南冷、捷運宅仍搶手

被視為房市晴雨表的台灣金聯年度平價住宅銷售活動17日開獎，28天銷售期共有573人登記申購61戶平價宅，整體出售率61%，為近年來低點，反映房市低迷且觀望氣氛濃厚，連自住客群都縮手。台金聯強調今年房市「冷凍」情形確實和過去完全不同，有此銷售率已屬熱銷。

台金聯指出，在整體房市一片觀望聲中，為期28天的平價住宅銷售活動有573人登記申購61戶平價住宅（含婚育宅10戶），占出售總戶數100戶的61%。總售價7.84億元。雙北地區銷售率為80%、桃園市59%，其餘地區約維持五成。

今年首度推出的婚育宅銷售率達50%，台北市4戶全部完銷。而最熱門的物件位於新北市三重區捷運菜寮站及先嗇宮站等共4戶共構宅，全數完銷，其中1戶最高登記人數達53人。17日下午在律師見證及直播下辦理公開抽籤，61戶當中46戶有2人以上登記，需抽籤決定成交人。

台金聯董事長宮文萍表示，面對房地產市場價量均步入盤整修正時刻，能在短短28天吸引共計2,467組4,979人前往賞屋，並有61戶共573人登記申購，在目前房市非常冷凍的狀況下仍屬熱銷。她提到今年70%的物件都在雙北以外，銷售情形「北熱南冷」確實存在，未來會調整區域分布。

今年百戶平價住宅平均略低於市價約92折，北北桃地區物件約占47%；售價1,000萬元以下約占43%。最高單價3,898萬元位於北市松山區物件有4人申購，最低總價物件123萬元位於台東知本溫泉區原做為溫泉飯店使用養生套房，有2人申購。

台金聯平價宅活動已連續舉辦16年，據了解，去年銷售率為86%、前年高達98%，歷史最低落在2015年的54%，此外，今年新增新增一人限登記一戶規定亦有影響，惟整體仍反映房市景氣，例如前年房市正熱時創下史上最高逾4,700人搶購，去年即降至1,730人申購。