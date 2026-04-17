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獨／中工與寶佳大和解 敲開和解之門的是他

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中工與寶佳大和解，敲開和解之門的是公股金融圈大老劉燈城。圖／本報資料照片
中工與寶佳大和解，敲開和解之門的是公股金融圈大老劉燈城。圖／本報資料照片

峰迴路轉，中工與寶佳竟上演戲劇性大和解。知情人士指出，雙方早在本周三就已經開始接觸，至於到底是由誰來敲開和解之門？據聯合報掌握的消息，敲開和解之門的，正是中工獨立董事，也是先前曾任財政部次長、台灣金控、華南金控、合庫金控等三家公股金控董事長的公股金融圈大老級人物劉燈城。

據了解，雙方已經白紙黑字簽下和解書，除了7席董事裡，寶佳將取得2席法人董事、2席獨立董事之外，未來董事長的人選，也將由寶佳來決定。其中，大華建設董事長鄭斯聰將出任法人董事，一般預期，在中工這次股東會後，鄭斯聰應會出任中工董事長，而寶佳的2席獨立董事，則會推派律師及會計師背景候選人出任，可能會推派律師林鴻達與會計師陳世洋兩位獨董人選。

知情人士指出，周三下午寶佳機構副董事長林家宏親自出席協商，由於沈慶京身體欠佳，因此由其弟沈慶光出面，雙方在周三會面之後，歷時一日，終於在今日下午兩點過後簽下協議書。

對於劉燈城牽線讓雙方和解，金融圈並不意外，劉燈城過去擔任合庫金控及合庫銀行董事長多年，本身就和寶佳集團相當熟識，而劉燈城先前在提名委員會投下反對票，反對刪除寶佳的12席候選人，但之後仍希望雙方能和解，因此也理所當然擔任和事佬，周三為沈向寶佳聯繫，並獲得寶佳善意回應。

峰迴路轉的戲劇性轉折，和周一商業法院的裁定結果大有關係，周二下午寶佳已取得法院的強制執行命令，沈慶京也因此體認到和解絕對比雙方火拚來得好，因此終於願意讓寶佳取得中工過半席次，後續雙方將在徵求委託書時，集中支持雙方達成共識的7席候選人。

聯合報 財政部 中工

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