經營權之爭再現髮夾彎！寶佳、威京完成協商 中工：兩大股東攜手共治

針對中工（2515）經營權之爭，再出現戲劇性變化，中華工程17日傍晚發表聲明表示，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。

中工指出，經雙方充分溝通與善意協調，本屆董事會改選已達成和諧共推之默契，將自目前已提出之三組候選人名單中，共同整合並推舉出一組最適任之名單參與選舉。

中工強調，兩大主要股東將放下過往紛擾，秉持誠信合作、共好共榮的精神，齊心協助中工營運發展；在兩大股東確立攜手共治方向，將為台灣資本市場樹立了以大局為重、和平協商以共謀企業利益的優良典範，接下來集團將持續專注本業，與大股東並肩同行，引領中工邁向更卓越的未來

以下為中工聲明內容：