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經營權之爭再現髮夾彎！寶佳、威京完成協商 中工：兩大股東攜手共治

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
針對中工經營權之爭，再出現戲劇性變化，中華工程17日傍晚發表聲明表示，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。中工提供
針對中工經營權之爭，再出現戲劇性變化，中華工程17日傍晚發表聲明表示，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。中工提供

針對中工（2515）經營權之爭，再出現戲劇性變化，中華工程17日傍晚發表聲明表示，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。

中工指出，經雙方充分溝通與善意協調，本屆董事會改選已達成和諧共推之默契，將自目前已提出之三組候選人名單中，共同整合並推舉出一組最適任之名單參與選舉。

中工強調，兩大主要股東將放下過往紛擾，秉持誠信合作、共好共榮的精神，齊心協助中工營運發展；在兩大股東確立攜手共治方向，將為台灣資本市場樹立了以大局為重、和平協商以共謀企業利益的優良典範，接下來集團將持續專注本業，與大股東並肩同行，引領中工邁向更卓越的未來

以下為中工聲明內容：

本公司獲悉，兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。

據了解，經雙方充分溝通與善意協調，針對本屆董事會改選已達成和諧共推之默契。屆時將自目前已提出之三組候選人名單中，共同整合並推舉出一組最適任之名單參與選舉。此一舉措不僅充分彰顯了大股東間弭平分歧的決心，更為台灣資本市場樹立了以大局為重、和平協商以共謀企業利益的優良典範。

此次的圓滿落幕，展現了雙方大股東對中工未來的深厚期許。未來雙方將放下過往紛擾，秉持誠信合作、共好共榮的精神，齊心協助公司營運發展。中工未來經營團隊亦將安定軍心、持續專注本業，與大股東並肩同行，引領公司邁向更卓越的未來。

中工

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中華工程今（17）日發出聲明指出，「本公司獲悉，兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。」

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