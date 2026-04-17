中石化：戰事推升CPL價格走高 本業營運擺脫谷底

中石化今天舉行法人說明會，總經理陳穎俊表示，旗下CPL（己內酼胺）等石化本業，隨美伊戰事推升石化品價格，第2季CPL價格有機會衝上每噸2000美元，創近年新高，看好本業營運有望擺脫2025年谷底。

陳穎俊今天表示，2025年中石化本業遭遇3大逆風，包括中國石化產能擴增，造成市場供過於求，以及去年4月美國實施對等關稅，造成市場需求萎縮；加上匯率波動，中石化去年歸屬母公司淨損新台幣29.66億元，為近年最差表現，象徵本業的營運淨損達35.67億元。

陳穎俊透露，隨中國CPL廠商今年以來降低開動率，整體供應減少，帶動價格上揚，外加美伊戰爭進一步推升石化品價格，今年第1季中石化部分產品已經轉為獲利狀態。

陳穎俊看好，中石化CPL、AN（丙烯腈）等主力產品價格持續往上走，其中，CPL第2季價格有機會衝上每噸2000美元大關，創近年新高。

反觀在原料面，中石化主要上游原料包括丙烯、苯、苯酚、液氨等，相關原料同樣隨中東戰事大漲一波；不過陳穎俊認為，美伊戰事逐漸和緩，接下來如果荷莫茲海峽解封，原料面有機會呈向下趨勢，有助中石化拉出產品利差。

陳穎俊強調，因戰事關係，近期包括產品、原料價格波動都相當大，中石化將以「產品價格維持利潤」為最高指導原則，產品計價與成本連動，希望扭轉本業虧損頹勢。

至於業外方面，中石化子公司鼎越開發因捲入京華城弊案，京華廣場土地遭扣押，陳穎俊今天表示，將持續透過法律程序，研擬因應方案，以維護股東權益。

中石化與鼎越上週董事會決議，擬以728%容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人，與外部相關單位積極溝通協調工作，啟動京華廣場土地處分計畫。

陳穎俊表示，接下來將依照法律及程序嚴謹執行，他強調，這是當前對公司與股東最負責任的策略選擇，取得資金可充實營運資金、償還金融機構借款等。