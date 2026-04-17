快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

大同與南亞聯手簽屬合作備忘錄 打造T-NEX次世代高效節能變壓器

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司總經理張松鑌(左)、南亞塑膠副總經理劉大成(右)。公司提供
大同公司總經理張松鑌(左)、南亞塑膠副總經理劉大成(右)。公司提供

大同（2371）公司17日宣布，正式與南亞（1303）塑膠公司簽署合作備忘錄，雙方將在高效節能變壓器領域展開策略合作，攜手推動次世代T NEX系列變壓器的設計開發、量產能力與技術升級。

大同指出，本次合作整合公司在電力設備長期累積的研發、驗證能力與品牌聲勢，並結合南亞在材料技術、製造能量與產能規模上的優勢，使2026高效節能變壓器T NEX系列在更具競爭力的條件下進入東亞轉型能源市場。

近年來，東亞地區各國積極推動工業設備更新、老舊變壓器汰換、高效率配電設施導入，以及CSR／ESG指標下的節能減碳策略，企業與政府部門對高效率、低損耗、低碳排的電力設備需求不斷增加。設備老化使能源損耗與運轉成本持續攀升，也帶動高效節能產品的加速導入。

大同在東亞市場深耕多年，憑藉品質穩定、效率卓越與穩定交貨的優勢，已在多國取得亮眼成果。公司指出，此次與南亞展開策略合作，將使T NEX系列變壓器透過規模化生產、穩定的供應鏈與更具競爭力的成本結構，加速在區域市場的拓展進程。

T NEX系列高效節能變壓器以「Tatung × Nanya × Next」為核心理念，象徵雙方共同打造下一階段能源設備需求的次世代節能變壓器。產品設計著重高效率、低損耗、低噪音與長期耐用性，並符合日本2026年度的高效能設備基準，適用於工業、公共設施與基礎建設等多種場域。

大同指出，其在品質驗證上的技術，加上南亞在產能上的投入，使 T NEX系列在整體性能、穩定性與供應彈性上皆大幅提升。本次合作備忘錄雙方在未來將以技術強化與支援、產能協作、以及東亞業務市場等面向建立緊密的合作架構，並持續就新產品開發、製造標準化與市場需求進行深度交流。

大同進一步表示，T NEX系列將成為公司在高效節能變壓器領域的重要推進力量。面對能源轉型與設備更新的長期趨勢，公司將持續以創新研發、永續思維與策略合作夥伴體系作為核心，推動高效電力設備的布局，協助企業與城市實現節能、減碳與電力品質提升的目標。

大同透露，2026高效節能變壓器T NEX系列將於今年度日本電設工業展(JECA FAIR)正式亮相，屆時將與旗下IE4高效率工業馬達等多項節能設備共同展出，以體現公司在高效節能與電力系統整合領域的完整布局，並展現與南亞合作後的階段性成果。

南亞 大同 品牌

延伸閱讀

微星 Eco 充電樁獲 OCPP 認證 全面接軌國際標準

和椿攜手戰略合作夥伴 三款AI機器人齊發、全面布局台灣智動化市場

北約擴軍效應 德國製造業加速發展軍工供應鏈

和椿布局台灣智動化市場 推出三款AI機器人

相關新聞

獨／中工和寶佳大和解 寶佳取得四席的過半席次

就在委託書大戰開打的前夕，寶佳集團和中工戲劇性上演大和解，威京集團主席沈慶京在他的臉書上面貼文公開與寶佳大和解。據了解，將由寶佳取得四席，威京集團取得三席。

中油新三輕廠發生設備異常 廠方緊急排除危機恢復穩定

中油乙烯產能最大的新三輕17日上午傳操作異常，因C-1501壓縮機跳俥，以致燃燒塔冒出猛烈火光與濃重黑煙，中油石化事業部指出，經廠方緊急排除，工場操作狀況已恢復穩定，目前不會影響對下游供應量。

經營權之爭再現髮夾彎！寶佳、威京完成協商 中工：兩大股東攜手共治

針對中工（2515）經營權之爭，再出現戲劇性變化，中華工程17日傍晚發表聲明表示，公司兩大股東寶佳集團與威京集團已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。

中工發出最新聲明 兩大股東寶佳、威京達成友好合作

中華工程今（17）日發出聲明指出，「本公司獲悉，兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。」

台灣金聯平價住宅開獎了！28天雙北熱銷80% 最熱門物件53搶1

在整體房地產市場一片觀望聲中，為期28天的 「台灣金聯平價住宅銷售」活動再傳佳績，共有573人登記申購61戶平價住宅（含婚育宅10戶），占整體出售總戶數100戶的61%。雙北地區整體銷售率為80%，其中台北市高達81%、新北市達79%、桃園市達59%，其餘地區約維持在五成左右。

少子化、晚婚加不婚 去年六都小宅交易占比全上升

隨著少子化、晚婚與不婚現象增加，整體人口結構出現轉變，家庭組成也朝小型化發展。根據內政部統計，全國設有戶籍住宅之平均人口數已由2021年第4季的3.20人，下降至2025年第4季的2.89人。人口結構的改變可能進一步影響住宅市場需求，永慶房產集團觀察近五年六都、新竹縣市小宅交易占比變化，發現小坪數住宅的交易比例持續攀升，小宅產品接受度明顯提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。