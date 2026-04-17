大同與南亞聯手簽屬合作備忘錄 打造T-NEX次世代高效節能變壓器

大同（2371）公司17日宣布，正式與南亞（1303）塑膠公司簽署合作備忘錄，雙方將在高效節能變壓器領域展開策略合作，攜手推動次世代T NEX系列變壓器的設計開發、量產能力與技術升級。

大同指出，本次合作整合公司在電力設備長期累積的研發、驗證能力與品牌聲勢，並結合南亞在材料技術、製造能量與產能規模上的優勢，使2026高效節能變壓器T NEX系列在更具競爭力的條件下進入東亞轉型能源市場。

近年來，東亞地區各國積極推動工業設備更新、老舊變壓器汰換、高效率配電設施導入，以及CSR／ESG指標下的節能減碳策略，企業與政府部門對高效率、低損耗、低碳排的電力設備需求不斷增加。設備老化使能源損耗與運轉成本持續攀升，也帶動高效節能產品的加速導入。

大同在東亞市場深耕多年，憑藉品質穩定、效率卓越與穩定交貨的優勢，已在多國取得亮眼成果。公司指出，此次與南亞展開策略合作，將使T NEX系列變壓器透過規模化生產、穩定的供應鏈與更具競爭力的成本結構，加速在區域市場的拓展進程。

T NEX系列高效節能變壓器以「Tatung × Nanya × Next」為核心理念，象徵雙方共同打造下一階段能源設備需求的次世代節能變壓器。產品設計著重高效率、低損耗、低噪音與長期耐用性，並符合日本2026年度的高效能設備基準，適用於工業、公共設施與基礎建設等多種場域。

大同指出，其在品質驗證上的技術，加上南亞在產能上的投入，使 T NEX系列在整體性能、穩定性與供應彈性上皆大幅提升。本次合作備忘錄雙方在未來將以技術強化與支援、產能協作、以及東亞業務市場等面向建立緊密的合作架構，並持續就新產品開發、製造標準化與市場需求進行深度交流。

大同進一步表示，T NEX系列將成為公司在高效節能變壓器領域的重要推進力量。面對能源轉型與設備更新的長期趨勢，公司將持續以創新研發、永續思維與策略合作夥伴體系作為核心，推動高效電力設備的布局，協助企業與城市實現節能、減碳與電力品質提升的目標。

大同透露，2026高效節能變壓器T NEX系列將於今年度日本電設工業展(JECA FAIR)正式亮相，屆時將與旗下IE4高效率工業馬達等多項節能設備共同展出，以體現公司在高效節能與電力系統整合領域的完整布局，並展現與南亞合作後的階段性成果。