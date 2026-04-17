瓊瑤經典劇免費看！中嘉集團打造「挖趣tv」 強攻免費影音市場

中嘉集團宣布，旗下全球數位媒體整合網路、平台與內容資源推出全新影音平台「挖趣tv」，採用FAST TV（Free Ad-supported Streaming TV）營運模式，觀眾能更即時、便利接觸到多元影音內容，全面回應數位時代下的觀影需求。

中嘉集團表示，因應國家積極推動數位轉型與文化內容產業升級政策，並隨著觀眾收視習慣快速轉往線上，帶動數位影音內容需求持續攀升，更積極搶搭市場商機。

中嘉集團副董事長費鴻泰、全球數位媒體總經理謝銘智17日在具有百年歷史的西門紅樓舉辦「懷舊戲劇體驗會」，並邀請「瓊瑤御用氣質女星」趙永馨驚喜現身，與近百位中嘉寬頻用戶近距離互動交流，《庭院深深》、《啞妻》等經典戲劇畫面輪番播放，喚起當年守在電視機前追八點檔的集體記憶，讓跨世代情感重新連結。

全球數位媒體總經理謝銘智表示，近年FAST TV在全球市場快速崛起，尤其亞洲地區的觀看成長動能更居於領先地位。「挖趣tv』不僅延伸寬頻的服務價值，更是中嘉集團從以網路基礎建設為主，進一步走向整合內容與智慧服務，成為更貼近用戶的「數位生活服務整合者」的關鍵一步。

謝銘智表示，「挖趣tv」平台上線至今短短近3個月，已與超過20家頻道商合作、頻道數突破百台，不僅APP超過40萬下載量，平台單日活躍用戶數更突破萬人以上；整體觀看分鐘數以每月80%的速度穩定成長、已累積超過100萬分鐘的觀看時長，其中透過機上盒觀看的日均時長達60分鐘，展現用戶穩定收視習慣及高黏著度

此外，「挖趣tv」，Facebook官方粉絲團的粉絲數也在短短幾個月內突破1萬，並累積超過1,000萬次觀看數，顯見台灣在地影視內容在社群上具備高度擴散潛力。

中嘉集團旗下全新影音平台「挖趣tv」，以結合串流影音彈性收視特性及傳統電視頻道直覺操作的FAST TV（Free Ad-Supported Streaming TV）模式，主打「免費、經典、在地」三大核心內容定位，讓不同世代的觀眾能在不受付費門檻與觀看設備限制的情況下，輕鬆收看各式經典影視作品，不僅中嘉寬頻用戶打開機上盒即可直接收看，一般民眾也可透過網頁或手機雙平台下載「挖趣tv」APP、享受免費暢看的影音服務體驗。

觀察目前收視輪廓，高達85%的觀眾為45以上的五、六年級生，男性占比略高於女性；在內容偏好上則以「經典戲劇」與「懷舊卡通」兩大類型內容最受觀眾青睞，包含《包青天》、《庭院深深》等經典劇集長期名列前茅；《科學小飛俠》、《哆啦A夢》等經典卡通不僅吸引四、五、六年級生，亦在周末成為闔家觀看的首選；此外《包青天》與《步步驚心》等長篇劇情觀看數也維持穩定高點，顯示觀眾對於劇情完整的長篇劇情內容具有高度黏著度。也由於經典作品因熟悉度高、加上觀看門檻低，在碎片化的收視情境中成為日常陪伴，累積穩定的長尾價值。

中嘉集團表示，未來，「挖趣tv」期許成為推動本土內容數位活化與再運用的重要推手，讓更多優質內容被看見，並善盡企業社會責任，成為連結基礎建設、內容產業與文化政策的重要橋樑，進而提升台灣文化內容的國際競爭力。