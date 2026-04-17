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獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

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獨／中工和寶佳大和解 寶佳取得四席的過半席次

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
寶佳集團和中工戲劇性上演大和解，威京集團主席沈慶京在他的臉書上面貼文公開與寶佳大和解。 圖／本報資料照片
寶佳集團和中工戲劇性上演大和解，威京集團主席沈慶京在他的臉書上面貼文公開與寶佳大和解。 圖／本報資料照片

就在委託書大戰開打的前夕，寶佳集團和中工戲劇性上演大和解，威京集團主席沈慶京在他的臉書上面貼文公開與寶佳大和解。據了解，將由寶佳取得四席，威京集團取得三席。

沈慶京發文全文如下：

各位中工的股東夥伴、社會大眾：

這段時間讓大家擔心了。此刻我人在醫院，剛動完手術，身體尚在恢復中，但心裡始終掛念著中工的成長與16萬名股東的託付。即便抱病在身，我希望親自向大家說明，中工與寶佳之間的紛擾，今日正式畫下句點。

中工體質優良、底子深厚，具備無窮的潛力，寶佳這般具規模的企業關注應屬當然。過往的互動與對話，本質上都是為了讓中工更有發展價值。

然而，「單打獨鬥的風險，遠高於策略聯盟的利益。」經過深思熟慮，我們決定一笑泯恩仇，合作共治。中工與寶佳正式達成協議，將從先前的敵意對抗，轉化為「策略結盟」。

我們相互肯定對方的優點。寶佳機構作為國內規模宏大的建設體系，擁有中工所不及的優勢，寶佳旗下上百家建設子公司構成的龐大供應鏈與動員力、豐富且高效率的建築實務經驗，能與中工的工程實力互補，且其強大的社會人脈資源，能為公司開拓更多可能性。

「一笑泯恩仇」不是場面話，而是雙方對股東權益的最高承諾。未來，中工與寶佳將進入「共同治理」時代。我們將是並肩作戰的夥伴，我們必須以最快的速度穩定市場信心，並為十六萬名股東擬定最完善的經營計畫。

競爭是為了進步，而合作是為了偉大。中工的未來，將在這次的攜手中，走向更趨完美的格局。

沈慶京 中工

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