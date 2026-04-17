大同、南亞合作 以高效節能變壓器加速東亞市場拓展

大同公司今天與南亞塑膠簽署合作備忘錄，雙方將在高效節能變壓器領域展開策略合作，攜手推動次世代TNEX系列變壓器的設計開發、量產能力與技術升級。

大同表示，雙方合作整合大同在電力設備長期累積的研發、驗證能力與品牌聲勢，並結合南亞在材料技術、製造能量與產能規模上的優勢，使2026高效節能變壓器TNEX系列在更具競爭力的條件下，進入東亞轉型能源市場。

大同說明，近年來，東亞地區各國積極推動工業設備更新、老舊變壓器汰換、高效率配電設施導入，以及 CSR /ESG指標下的節能減碳策略，企業與政府部門對高效率、低損耗、低碳排的電力設備需求不斷增加。設備老化使能源損耗與運轉成本持續攀升，也帶動高效節能產品的加速導入。

大同強調，在東亞市場深耕多年，憑藉品質、效率與穩定交貨的優勢，已在多國取得亮眼成果。此次與南亞展開策略合作，將使TNEX系列變壓器透過規模化生產、穩定的供應鏈與更具競爭力的成本結構，加速在區域市場的拓展進程。

大同指出，TNEX系列高效節能變壓器的合作，象徵大同、南亞雙方共同打造下一階段能源設備需求的次世代節能變壓器。產品設計著重高效率、低損耗、低噪音與長期耐用性，並符合日本2026年度的高效能設備基準，適用於工業、公共設施與基礎建設等多種場域。

大同表示，在品質驗證上的技術，加上南亞在產能上的投入，使TNEX系列在整體性能、穩定性與供應彈性上皆大幅提升。本次合作備忘錄雙方在未來將以技術強化與支援、產能協作及東亞業務市場等面向，建立緊密的合作架構，並持續就新產品開發、製造標準化與市場需求進行深度交流。

大同推動高效電力設備的布局，協助企業與城市實現節能、減碳與電力品質提升的目標。大同2026高效節能變壓器TNEX 系列將於今年度日本電設工業展（JECA FAIR）亮相，屆時將與旗下IE4高效率工業馬達等多項節能設備共同展出，以高效節能與電力系統整合領域的完整布局，展現與南亞合作後的階段性成果。