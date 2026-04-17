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淡江大橋工程美學展5月登場 4月25日開始免費預約報名

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
淡江大橋即將在5/12開通。（余弦妙攝）
淡江大橋即將在5/12開通。（余弦妙攝）

淡江大橋將於2026年5月12日正式通車，並同步推出「淡江大橋工程美學特展」，展期至8月12日，為期三個月。交通部公路局表示，此次特展設於橋梁管理中心，並於4月25日開放民眾網路預約參觀，盼讓外界從設計、施工到營運管理，全方位了解這項重大建設。

公路局副局長周廷彰指出，淡江大橋為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋，在東北季風強勁、地震頻繁及河口地形複雜等條件下完成，兼顧航道需求與景觀融合，不僅連接八里淡水交通，也被視為帶動北台灣區域發展的重要節點。

本次展覽以工程美學為主軸，呈現設計團隊如何在自然條件限制下，透過單塔不對稱結構回應環境挑戰。周廷彰表示，看似簡潔的橋體線條，實際上涉及高度複雜的結構計算與施工技術，每一處細節皆為工程團隊克服困難的成果。

展覽內容以三層樓空間規劃，從環境條件、設計思維到施工實踐逐步展開，包含橋型形成過程、設計模型演進及互動體驗裝置，讓民眾理解橋梁如何在安全、航道及景觀之間取得平衡。同時也納入施工期間的生態監測、文史調查及地方影響，呈現工程建設與環境共融的過程。

公路局指出，淡江大橋由公路局建造團隊與札哈．哈蒂建築師事務所合作設計，強調橋體與自然景觀融合，透過結構形式與光影變化，形塑淡水河口新地標。設計理念之一為「讓橋融入景色」，使橋體不影響既有景觀，並進一步提升夕照與河岸景致的整體視覺效果。

此外，札哈．哈蒂建築師事務所團隊日前實地登橋參訪，對橋梁從橋塔、橋墩至護欄等細部構件皆能忠實呈現原始設計語言，表達高度肯定。

周廷彰表示，未來展覽結束後，場域將轉為橋梁管理中心，24小時監測橋體結構、水文與氣候等數據，確保橋梁及航行安全。未來也規劃引進民間資源，朝複合式空間經營，結合觀景、休憩與餐飲服務，並評估導入具國際經驗團隊參與營運，相關招商作業已進入行政程序，將採公開機制推動。

另公路局提醒，在正式通車前，民眾勿擅自進入橋區，以免影響工程收尾及自身安全。4月18日及19日亦將舉辦路跑及自行車活動，採報名制，僅限持號碼布者參與。

工程 八里 淡水

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