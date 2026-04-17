CHARGESPOT從租電力延伸到打造電力循環 拓展城市服務

全台最大跨國共享行動電源租賃品牌CHARGESPOT從4月17日至19日在華山文創園區展開《CHARGESPOT 電力銀行》快閃體驗。CHARGESPO服務範疇由單一的「電力租賃」，延伸至「資源回收與電力循環」體系，透過「舊電換新電」計畫與互動體驗，實踐共享經濟在基礎建設與環境永續中的多元場景應用。

本次快閃展區以「電力銀行」為核心，將原本去中心化的回收行為，轉化為實體化、規模化的互動體驗。透過「電力 ATM」與「POWER卡」的設計，CHARGESPOT 嘗試將原本一次性的用電行為，轉化為可被記錄與回饋的使用機制，使電力不僅是即時取得的服務，更成為可參與、可循環的城市資源節點。

CHARGESPOT自2019年推動「舊電換新電」計畫以來，已累積回收超過2萬顆行動電源，並累積超過 8,000 人次參與。 CHARGESPOT 觀察到，透過結合回饋機制與場景設計，能有效提升用戶參與回收行為的意願，進一步將數位服務轉化為具體的環境行動。

響應世界地球日，CHARGESPOT也攜手和全豐光電共同打造「碳竹雞智慧回收機台」，整合寶特瓶回收、共享電力租借與共享雨傘等服務，推出一站式的城市永續體驗。該機台透過光學辨識技術，有效提升資源分類效率，讓回收變得更直覺、也更貼近日常生活。目前已進駐新竹市市立動物園、東區區公所、中央市場及關東市場等據點，逐步擴展城市中的永續服務場景。