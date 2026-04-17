快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

昨民調勝出今退出國民黨議員初選提名 蕭敬嚴：希望一切回歸平靜

聽新聞
0:00 / 0:00

CHARGESPOT從租電力延伸到打造電力循環 拓展城市服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全台最大跨國共享行動電源租賃品牌CHARGESPOT從4月17日至19日在華山文創園區展開《CHARGESPOT 電力銀行》快閃體驗。CHARGESPO服務範疇由單一的「電力租賃」，延伸至「資源回收與電力循環」體系，透過「舊電換新電」計畫與互動體驗，實踐共享經濟在基礎建設與環境永續中的多元場景應用。

本次快閃展區以「電力銀行」為核心，將原本去中心化的回收行為，轉化為實體化、規模化的互動體驗。透過「電力 ATM」與「POWER卡」的設計，CHARGESPOT 嘗試將原本一次性的用電行為，轉化為可被記錄與回饋的使用機制，使電力不僅是即時取得的服務，更成為可參與、可循環的城市資源節點。

CHARGESPOT自2019年推動「舊電換新電」計畫以來，已累積回收超過2萬顆行動電源，並累積超過 8,000 人次參與。 CHARGESPOT 觀察到，透過結合回饋機制與場景設計，能有效提升用戶參與回收行為的意願，進一步將數位服務轉化為具體的環境行動。

響應世界地球日，CHARGESPOT也攜手和全豐光電共同打造「碳竹雞智慧回收機台」，整合寶特瓶回收、共享電力租借與共享雨傘等服務，推出一站式的城市永續體驗。該機台透過光學辨識技術，有效提升資源分類效率，讓回收變得更直覺、也更貼近日常生活。目前已進駐新竹市市立動物園、東區區公所、中央市場及關東市場等據點，逐步擴展城市中的永續服務場景。

品牌

延伸閱讀

總統府到大巨蛋 台電「大用戶」座談協助強化供電韌性

微星 Eco 充電樁獲 OCPP 認證 全面接軌國際標準

國泰世華攜手台塑CUBE卡推「台塑家」 加油降價再享2%回饋

富邦65周年／以「科技」定義金融！富邦在AI時代，讓未來觸手可及

相關新聞

中油新三輕廠發生設備異常 廠方緊急排除危機恢復穩定

中油乙烯產能最大的新三輕17日上午傳操作異常，因C-1501壓縮機跳俥，以致燃燒塔冒出猛烈火光與濃重黑煙，中油石化事業部指出，經廠方緊急排除，工場操作狀況已恢復穩定，目前不會影響對下游供應量。

少子化、晚婚加不婚 去年六都小宅交易占比全上升

隨著少子化、晚婚與不婚現象增加，整體人口結構出現轉變，家庭組成也朝小型化發展。根據內政部統計，全國設有戶籍住宅之平均人口數已由2021年第4季的3.20人，下降至2025年第4季的2.89人。人口結構的改變可能進一步影響住宅市場需求，永慶房產集團觀察近五年六都、新竹縣市小宅交易占比變化，發現小坪數住宅的交易比例持續攀升，小宅產品接受度明顯提升。

SCFI 運價指數微幅下跌 北美漲、歐洲線走低

受到中東戰火影響，全球貨量還是處於觀望概況，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於17日出爐，指數微幅下跌4.23點至1,886.54點，歐洲線走低、美國線穩健上揚，指數周跌幅0.22%。

新青安末班車上車潮還沒來 李同榮：房價沒跌夠

隨著新青安政策將於今年7月到期，市場原先普遍預期將出現一波「末班車上車潮」，但從目前交易數據觀察，卻未見明顯放量。針對這一現象，房市趨勢專家暨吉家網不動產董事長李同榮指出，新青安未出現上車潮，其主因是五大結構性因素產生的結果，最關鍵因素在於「市場跌幅未達滿足點」，台灣房市已進入一個新階段：下修機制主導市場走勢與循環。

雙鍵下午4點召開重訊記者會 董事長說明向關係人取得資產

臺灣證券交易所公告，雙鍵（4764）於17日16時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由董事長蔡茂德說明董事會決議向關係人取得使用權資產事宜。

不服輸的「市場囝仔」 信義房屋黃昱翔26歲買房又奪金仲獎

被屋主罵了40分鐘，「市場囝仔」黃昱翔沒有退縮，憑著從小賣水果學到的誠實精神，信義房屋楊梅重劃店這位入行三年半的年輕房仲，以真誠服務榮獲2025年金仲獎，26歲便完成買房夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。