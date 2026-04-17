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SCFI 運價指數微幅下跌 北美漲、歐洲線走低

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於17日出爐，指數微幅下跌4.23點至1,886.54點。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於17日出爐，指數微幅下跌4.23點至1,886.54點。示意圖／ingimage

受到中東戰火影響，全球貨量還是處於觀望概況，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於17日出爐，指數微幅下跌4.23點至1,886.54點，歐洲線走低、美國線穩健上揚，指數周跌幅0.22%。

最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,612美元，較前一期上漲60美元，周漲幅2.35%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,584美元，較前一期上漲66美元，周漲1.87%。

受到戰爭因素影響，歐洲的經濟變化比較大，亞洲出口到歐洲的貨量呈現觀望走勢，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,501美元，較前一期下跌46美元，周跌幅2.97%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,491美元，較前一期下跌99美元，周跌幅3.82%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲26美元，漲幅4.92%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲1美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲5美元。

東南亞 上海 中東

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