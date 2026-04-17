快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

昨民調勝出今退出國民黨議員初選提名 蕭敬嚴：希望一切回歸平靜

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安末班車上車潮還沒來 李同榮：房價沒跌夠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
隨著新青安政策將於今年7月到期，市場原先普遍預期將出現一波「末班車上車潮」，但從目前交易數據觀察，卻未見明顯放量。針對這一現象，房市趨勢專家暨吉家網不動產董事長李同榮指出，新青安未出現上車潮，其主因是五大結構性因素產生的結果，最關鍵因素在於市場跌幅未達满足點，台灣房市已進入一個。吉家網不動產提供
隨著新青安政策將於今年7月到期，市場原先普遍預期將出現一波「末班車上車潮」，但從目前交易數據觀察，卻未見明顯放量。針對這一現象，房市趨勢專家暨吉家網不動產董事長李同榮指出，新青安未出現上車潮，其主因是五大結構性因素產生的結果，最關鍵因素在於市場跌幅未達满足點，台灣房市已進入一個。吉家網不動產提供

隨著新青安政策將於今年7月到期，市場原先普遍預期將出現一波「末班車上車潮」，但從目前交易數據觀察，卻未見明顯放量。針對這一現象，房市趨勢專家暨吉家網不動產董事長李同榮指出，新青安未出現上車潮，其主因是五大結構性因素產生的結果，最關鍵因素在於「市場跌幅未達滿足點」，台灣房市已進入一個新階段：下修機制主導市場走勢與循環。

李同榮指出，新青安1.0將屆滿三年，但市場未出現上車潮，並非偶然，而是五大結構性因素共同作用的結果：

一、未來新青安2.0政策差異有限，無法創造搶進動能：市場預期新青安2.0與1.0差距不大，市場普遍預期政策可能延續，因此缺乏「非現在不可」的進場壓力。新青安優惠政策只要有延續，就不會有急迫的搶進動能與上車潮。

二、利息補貼有限，且效益遞減，誘因逐漸鈍化：在目前房貸利率仍屬相對低檔的環境下，新青安補貼效果有限，且結束時程越近，效益越遞減，對購屋決策的影響逐漸下降，補貼就不再有太大吸引力。

三、購屋門檻未降反升，且預期未來房貸期限變動不大：銀行對新青安審查趨嚴，使實際購屋門檻反而提高，約束部分低收入年輕人購買條件。而市場預期新青安2.0房貸將朝「年齡＋年限＋額度」總量控管方向發展，與目前最高40年相差不大，降低新青安1.0上車的急迫感。

四、五年寬限期審查趨嚴，降低投資與投機買盤介入：5年寬限期雖具吸引力，但風險控管審查已趨嚴，實際可適用者有限，減少了還款能力有限的小白投機風險，且降低投資客介入的炒作行為。

五、房價尚未修正到位，市場買盤觀望成為主流：價格修正未達滿足點，這才是買盤觀望最主要的關鍵因素。當市場仍處於下修初期或中期，多數買方不會選擇提前進場。

李同榮進一步指出，新青安政策本質已改變，未來2.0不再強力刺激買氣，轉向防投機與控管，並避免人頭戶與過度槓桿操作。

同時，李同榮表示，買方購屋邏輯改變，首購族將更理性面對市場的變動，購屋決策回到兩大核心，第一房價是否鬆動？第二信用政策是否鬆綁？房價鬆動才會吸引首購觀望買盤進場，而限貸鬆綁才會吸引換屋族的換屋意願，若兩者未同時出現，觀望將會持續，交易量就難以回溫。

李同榮預期「新青安政策將會改善並延續」，但買盤不會被強迫進場，房市進場的觀察重點在於下修趨勢中，房價跌幅何時達到滿足點。

他認為，「建商降價、政策鬆綁」是交易量回溫的關鍵時間點，未來預期整體房市跌幅不會太深，跌勢不會太久，台灣房市已進入一個新階段「下修機制主導市場走勢與循環」。

新青安 李同榮

延伸閱讀

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

00981D年化配息率破8％！美伊衝突推升殖利率…法人曝分批進場好時機

非投等債違約率下修殖利率反攀高 00981D主動債 ETF 年化配息逾8%

南彰化房市轉型 格睿建設寵科技新貴加碼送旅遊好禮

相關新聞

中油新三輕廠發生設備異常 廠方緊急排除危機恢復穩定

中油乙烯產能最大的新三輕17日上午傳操作異常，因C-1501壓縮機跳俥，以致燃燒塔冒出猛烈火光與濃重黑煙，中油石化事業部指出，經廠方緊急排除，工場操作狀況已恢復穩定，目前不會影響對下游供應量。

少子化、晚婚加不婚 去年六都小宅交易占比全上升

隨著少子化、晚婚與不婚現象增加，整體人口結構出現轉變，家庭組成也朝小型化發展。根據內政部統計，全國設有戶籍住宅之平均人口數已由2021年第4季的3.20人，下降至2025年第4季的2.89人。人口結構的改變可能進一步影響住宅市場需求，永慶房產集團觀察近五年六都、新竹縣市小宅交易占比變化，發現小坪數住宅的交易比例持續攀升，小宅產品接受度明顯提升。

SCFI 運價指數微幅下跌 北美漲、歐洲線走低

受到中東戰火影響，全球貨量還是處於觀望概況，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於17日出爐，指數微幅下跌4.23點至1,886.54點，歐洲線走低、美國線穩健上揚，指數周跌幅0.22%。

新青安末班車上車潮還沒來 李同榮：房價沒跌夠

隨著新青安政策將於今年7月到期，市場原先普遍預期將出現一波「末班車上車潮」，但從目前交易數據觀察，卻未見明顯放量。針對這一現象，房市趨勢專家暨吉家網不動產董事長李同榮指出，新青安未出現上車潮，其主因是五大結構性因素產生的結果，最關鍵因素在於「市場跌幅未達滿足點」，台灣房市已進入一個新階段：下修機制主導市場走勢與循環。

雙鍵下午4點召開重訊記者會 董事長說明向關係人取得資產

臺灣證券交易所公告，雙鍵（4764）於17日16時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由董事長蔡茂德說明董事會決議向關係人取得使用權資產事宜。

不服輸的「市場囝仔」 信義房屋黃昱翔26歲買房又奪金仲獎

被屋主罵了40分鐘，「市場囝仔」黃昱翔沒有退縮，憑著從小賣水果學到的誠實精神，信義房屋楊梅重劃店這位入行三年半的年輕房仲，以真誠服務榮獲2025年金仲獎，26歲便完成買房夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。