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南彰化房市轉型 格睿建設寵科技新貴加碼送旅遊好禮

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
「格睿庭朗」看好中科二林園區發展與台76延伸工程利多，推出購屋旅遊優惠。業者提供
「格睿庭朗」看好中科二林園區發展與台76延伸工程利多，推出購屋旅遊優惠。業者提供

中科二林園區從業員工持續成長，加上台76線延伸工程加速推進，預計今年底完工通車，帶動周邊房市需求攀升。彰化溪湖指標建案「格睿庭朗」看好中科二林園區未來發展與台76延伸工程的交通紅利，近期上梁並推出購屋旅遊優惠，全力吸客。

中科二林園區持續招商、廠商持續進駐與擴廠中，依據最新公布統計資料顯示，有效核准廠商42家、從業員工人數將近4,800人次，相較前一個月份成長7%，持續創造就業機會，使周邊房市需求攀升。

內政部實價登錄顯示，園區鄰近五鄉鎮的二林、溪湖、北斗、田中、埔鹽在2024年成交合計605筆、2025年量縮至186筆，而每坪單價漲幅溪湖、田中、埔鹽均超過一成以上，展現強韌的自住動能。

尤其，溪湖千坪透天造鎮、輕裝修僅1,158萬元起，二林更有豪墅破3,000萬元，彰顯園區就業人增所帶動的南彰化轉型，從農業蛻變成產業宜居熱點，在地建商格睿建設更趁勢推出國內外的旅遊好禮，極力聚焦購屋族的目光。

格睿建設行銷經理陳世杰表示，看好央行新政策，為促動鄉親賞屋的即刻動機，近期立即加碼推出「格外好禮睿遊趣」，凡簽約成交，可立即三選二，搭乘格睿專屬遊覽車一日遊。

或到旗下全新開幕的鹿港「原鹿民宿」入住，體驗文化小鎮的旅遊；或是出國到GOOGLE評論4.7高分的日本沖繩「悠民宿Yu Okinawa」入住一晚，擁抱無敵海景。

中科二林園區的科技吸力，以租出率50%，為鄰近五鄉鎮的房市帶來願景。從產業營業額成長情形來看，仍吸引積體電路、精密機械、光電、生物技術的產業鏈，如矽品、合晶科技等進駐，就業人口持續增加。

汵年初，矽品精密舉辦「矽品半程馬拉松」，強調企業的永續與健康，更是領頭號召AI科技產業進駐。

而關鍵的交通紅利，在全長20.8公里的台76線延伸工程持續推進，預計今年底即將完工。進行中的第四標，全程為新闢高架橋梁工程，預期有效串聯員林-溪湖-二林直達園區，強化聯外交通與區域發展，為房市注入長期利多。

住商不動產員林加盟店東江建德指出，面對台76線延伸工程的交通進度，直接牽動園區鄰近五鄉鎮的房市。

觀察近三年實價登錄，溪湖、二林、北斗、田中、埔鹽預售屋的銷售合計量，每年均占彰化縣整體預售屋成交的15%以上，均價的每年成長幅度也多大於縣平均水準。

2025年案量最多的溪湖鎮，成交63筆、單坪房價漲幅12.76%，成交最多的透天案為「格睿庭朗」、大樓產品為「中科A+」；「日初觀山」則以透天2,000萬元為最高成交總價，而「格誠誠星」、「祥揚首綻」也都繳出最高單坪33萬元以上的佳績。

延伸觀察今年第1季，「格睿庭朗」以1,158萬元透天熱搶溪湖成交冠軍，推出贈送輕裝修、格外旅遊好禮的高CP值優惠，回應交通與產業篩選的重度剛需。

江建德進一步指出，央行已放寬第二戶貸款政策，貸款成數提升10%，有助於降低購屋族的資金門檻。此舉預期將帶動部分自住需求與投資置產族群的進場，進而推升交易量，讓南彰化房市在第2季有機會呈現增加的態勢。

甚至在價格競爭力、生活機能改善、產業升級的轉型之下，可能吸引青年返鄉或園區科技人才考慮置產或先租後買。

江建德也提醒購屋族，房市雖有利多，進場購屋仍要依據自身財務能力評估，選擇合適的建案，避免過度樂觀而承擔不必要的風險。

中科二林園區鄰近五鄉鎮之近年預售屋銷售情形。資料來源：內政部實價登錄
中科二林園區鄰近五鄉鎮之近年預售屋銷售情形。資料來源：內政部實價登錄

台76-4標跨員林大排模擬圖，預期對溪湖、二林等區域產業發展具關鍵作用。業者提供
台76-4標跨員林大排模擬圖，預期對溪湖、二林等區域產業發展具關鍵作用。業者提供

中科二林園區積極招商、廠商持續進駐創造就業機會，使周邊房市需求攀升。翻攝中科管理局網站
中科二林園區積極招商、廠商持續進駐創造就業機會，使周邊房市需求攀升。翻攝中科管理局網站

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