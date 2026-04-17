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中油新三輕廠發生設備異常 廠方緊急排除危機恢復穩定

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油新三輕壓縮機跳車，高塔噴火濃煙直竄，中油表示原因查明中。記者郭韋綺／翻攝
中油新三輕壓縮機跳車，高塔噴火濃煙直竄，中油表示原因查明中。記者郭韋綺／翻攝

中油乙烯產能最大的新三輕17日上午傳操作異常，因C-1501壓縮機跳俥，以致燃燒塔冒出猛烈火光與濃重黑煙，中油石化事業部指出，經廠方緊急排除，工場操作狀況已恢復穩定，目前不會影響對下游供應量。

據了解，中油新三輕廠區今日早上發生設備異常，主因為低溫工場的壓縮機出現異常狀況，為避免管線內高速循環的高壓易燃石化氣體無處宣洩進而引發爆炸危機，廠方依據標準工安防護程序，立刻將系統內氣體導向廢氣燃燒塔燒毀。

由於瞬間排入的氣體量過於巨大，助燃蒸氣來不及與之充分混合，導致嚴重的燃燒不完全，現場不但火光衝天，更伴隨著大量碳粒形成的濃重黑煙與刺鼻異味。

中油

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