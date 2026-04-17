不服輸的「市場囝仔」 信義房屋黃昱翔26歲買房又奪金仲獎

被屋主罵了40分鐘，「市場囝仔」黃昱翔沒有退縮，憑著從小賣水果學到的誠實精神，信義房屋楊梅重劃店這位入行三年半的年輕房仲，以真誠服務榮獲2025年金仲獎，26歲便完成買房夢想。

進入房仲業三年半，黃昱翔比同齡人更早站穩腳步。這份成就不僅來自勤奮，更源於對服務的承諾。一次協助租屋的案例讓他印象特別深刻，當時有一個家庭急需在中原大學附近租房，因為被前一位房東要求一週內搬離，幾乎面臨無家可歸的窘境。黃昱翔承諾會盡力幫忙，最終找到合適物件，但屋主住在淡水且當時確診，無法外出簽約。

為了不讓租客家庭流離失所，他與公司法務與店長討論後，安排線上確認契約內容。當晚九點，他騎車一路從中壢到淡水，趕在午夜前完成簽約流程，直到凌晨一點多才結束，雖然辛苦，但想到一家三口終於有地方住，一切都值得。

黃昱翔的服務核心源於「市場囝仔」背景。他自國一便幫家裡賣水果，父母灌輸他做生意必須誠實，「如果賣到一批很酸或品質不好的水果，客人就不會再回來。」他將經濟學中的「顧客終身價值（CLV）」轉化為直覺，體會到回頭客才是生意的關鍵。這種「熟能生巧」的節奏，讓他即使面對初期被拒絕的習慣，也能專注提升服務品質。

這份不服輸的性格在新人時期發揮關鍵作用。剛進入房仲業時，現實與想像差距不小。過去讀書時只要努力準備考試就好，但當業務後，必須直接面對客戶與市場。他回憶，新人時期曾打電話開發屋主，卻被對方罵了整整40分鐘，當下心裡忍不住想「為什麼要受這種苦？」

個性不服輸的他並沒有退縮。某次社區普渡時，他再次前往那棟大樓拜訪，剛好遇到當初罵他的屋主。他主動走上前說：「我是前幾天被你罵了40分鐘的人。」誠懇地向對方道歉，希望讓對方知道自己不是來打擾，而是真心想服務，解開誤會後，屋主主動表達願意把案件交給他處理，那次經驗也讓他更深刻體會到誠意的重要。

畢業於元智大學財務金融系的黃昱翔。在疫情最嚴重的時期成為社會新鮮人，許多同學選擇繼續念研究所或進入金融機構工作。他在聽完學長姐分享未來職涯後，「有些學長姐甚至已經可以算好退休後大概能賺多少錢，人生路線非常清楚。」對他而言，穩定的職涯對某些人來說是理想，他卻覺得少了一點追夢的空間。

當時信義房屋到校舉辦講座，他有意挑戰，當他說要當房仲時，家人一度難以理解。為了讓家人放心，他主動報考不動產經紀人，當年順利考取證照，以行動證明自己的決心。

如今獲得金仲獎肯定，他也為自己設定了新的目標，希望未來能在楊梅重劃區深耕發展，累積更多成交經驗，持續在房仲職涯中寫下新的篇章。