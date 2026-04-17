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「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
家戶人口數近五年持續減少，人口結構的改變可能進一步影響住宅市場需求，未來小宅可能成為房市重要產品。示意圖／永慶房屋提供
家戶人口數近五年持續減少，人口結構的改變可能進一步影響住宅市場需求，未來小宅可能成為房市重要產品。示意圖／永慶房屋提供

少子化、晚婚與不婚持續增加下，根據內政部統計，全台設有戶籍住宅之平均人口數，已由2021年第四季的3.2人，下降至2025年第四季的2.89人，一家三口已成過去式。

房仲表示，家庭結構改變，直接影響住宅市場。觀察近年各都會區小宅交易占比變化，小坪數住宅交易占比一路攀升，其中台北占比己達33%，新北近三成，其他四都也都在二成以上，顯示房市小宅時代已來臨。

根據永慶房屋統計，近五年來，七大都會區設有戶籍住宅之平均人口數皆呈下降趨勢，且均已跌破3人大關。其中以台中市減少0.4人最多，台南市減少0.32人次之。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，家庭結構正由多人口型態轉為小家庭，甚至單人居住。除了家戶人口數的減少，在房價持續高漲的背景下，總價較容易負擔的小宅產品，也逐漸受到市場青睞。

根據統計，近五年七都小宅交易占比均明顯上升，其中高雄市增幅達7.5%最多，新北市上升6.7%居次。

陳金萍說明，高雄近年隨科學園區進駐及交通建設推進，加上土地與營建成本上升，使大坪數住宅價格走高，購屋族開始轉向低總價的小宅；建商順應市場需求，在市中心及捷運沿線推出小坪數產品，進一步推升交易占比。

新北則因板橋、三重、淡水、新莊等重劃區規劃大量小宅，加上價格相對台北親民，吸引部分北市剛性需求。特別是在都會區，具備交通便利與生活機能的小坪數住宅，更成為首購族與單身族群的優先選擇。

進一步觀察總價變化，七都小宅近五年平均總價全面上揚，其中，新竹縣市從329萬元攀升至522萬元，漲幅高達58%，陳金萍表示，即便新竹科技族群薪資較高，購屋壓力仍大，買方因此選擇總價較低的小宅。

陳金萍表示，隨著小家庭與單身族群比例上升，加上房價維持高檔、甚至持續上攀，市場對於總價較低、坪數較小的住宅產品需求逐步增加，也讓小宅在都會區中的重要性日益提升。

除人口結構持續改變外，未來面對都會區素地稀缺、營建成本上漲、民眾購屋能力未明顯提升等情況下，小宅有望成為房屋市場中的重要產品類型之一。

近五年七都小宅占比與平均總價變化 資料來源／永慶房屋
近五年七都小宅占比與平均總價變化 資料來源／永慶房屋

近五年設有戶籍住宅之平均人口數變化 資料來源／永慶房屋
近五年設有戶籍住宅之平均人口數變化 資料來源／永慶房屋

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