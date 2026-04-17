新天龍國房價加速回檔 熱門路段赫見「兩極行情」

有「新天龍國」之稱的竹北，近一年房市明顯降溫，房價也回檔。房仲統計去年竹北市屋齡20年內熱門交易路段前五名，有四條路段房價下修，最重年跌近8%。光明六路東二段是唯一上漲路段，年增2%，站穩六字頭。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，目前竹北市場從投資導向轉為自住導向，讓不同區位產品走出截然不同行情。

根據實價資料，2025年竹北市屋齡20年內熱門交易路段前五名，分別是勝利八街一段、科大二街、勝利十一路、光明六路東二段、六家五路二段。

其中，勝利八街一段為交易117戶，名列第一，科大二街總價年增最多，達7.5%。單價方面，光明六路東二段是唯一單價年增路段，增幅2.1%。

陳世光指出，光明六路東二段位處高鐵特區核心，釋出物件數量本就有限，加上近期宏匯廣場、聯發科等陸續建設中，市場對區域發展有期待，並有指標型建案進場，讓價格具備支撐。

陳世光認為，竹北房市快速上漲的階段已告一段落，房價短期內不易大漲，將呈現緩步、健康成長的態勢。

他表示，目前市場以自住型買方為主，自住客可同時比較預售與中古市場，若屋齡尚屬相對年輕的中古屋產品，與預售案相比，在居住條件差異不大的情況下，價格落差更會凸顯產品的吸引力。