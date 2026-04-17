國際鎳價反彈 法人看好近期不銹鋼族聿營運後市

鎳價大漲帶動不銹鋼行情漲勢中，法人機構認為，國際鎳價自2025年12月中低檔以來已上漲超過二成，自2026年初以來也上漲了接近一成，最新報價約為每噸18,200美元。

其中，推動國際鎳價上漲的主要原因之一，為印尼政府可能將2026年的鎳礦生產配額目標下調，削減幅度約為三成左右。由於印尼是全球鎳金屬的主要供應國，預期印尼今年內取消政策的機會不大，在供需結構轉佳的情況下，2026年的鎳價可望擺脫過往的低迷轉為強勢。

分析師表示，樂觀看待不銹鋼的後市表現，看好允強（2034）等族群在基期相對仍低的情況下，近期營運表現。