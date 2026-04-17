大數據《2026體驗先行的餐飲革命：氛圍美學如何削減漲價壓力》產業洞察報告 最新策略曝光

台灣餐飲業正式進入「體驗決勝」的新時代！數據科技領導品牌大數據股份有限公司今（16）日公布最新《2026體驗先行的餐飲革命：氛圍美學如何削減漲價壓力》產業洞察報告，透過旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》自2025年1月1日至2025年12月31日觀察發現，在通膨常態化的壓力下，餐飲品牌的漲價策略已成兩面刃。數據顯示，品牌單純宣告調漲而缺乏配套措施所產生的負面聲量占比高達54.85%，若能同步提升用餐體驗、強化菜單品質或深化服務細節，消費者的接受度將大幅提升，正面情緒聲量更可逆勢成長。大數據(股)公司指出，餐飲競爭的核心已從「廚房裡的成本戰」全面轉向「餐桌上的體驗戰」。體驗型餐飲貼文的被分享數較前一年暴增2.2倍，IP聯名活動相關聲量更成長近95.47%，清楚說明消費者願意為「好拍、好玩、有故事」的用餐體驗買單，「吃什麼」已是基本門票，「怎麼體驗」才是品牌溢價的真正關鍵。日前，大數據(股)公司與餐飲經營顧問專家天帷企管顧問工作室合作舉辦「2026餐飲食代轉型論壇」，由大數據(股)公司分析調查部總監葉峯谷博士、商務總監陳昭雄及天帷企管顧問工作室創辦人林剛羽，分別從數據洞察與實務經營角度，共同解析台灣餐飲產業的體驗轉型趨勢。

餐飲聲量三年持續成長

《溫度計Survey》

大數據(股)公司發布《2026體驗先行的餐飲革命：氛圍美學如何削減漲價壓力》洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察發現，台灣餐飲業網路聲量連續三年穩定成長， 2025年全年總聲量達308,907筆，較2023年的232,536筆累計成長32.8%。整體市場可明顯劃分為三個階段， 1至4月全面漲價潮席捲各大品牌，消費者對「外食變貴」的感受極為強烈； 5至8月進入品牌重整期，各集團重新聚焦核心品牌，淘汰低效據點；9至12月則迎來多角化與跨界聯名浪潮，為市場注入新活力。

品牌聲量排行方面，王品集團以55,395筆聲量穩居第一，饗賓餐旅（42,928筆）與路易莎咖啡（17,353筆）分居二、三名。另外，橘焱胡同則拿下聲量成長率與好感度雙料稱冠，表現格外亮眼。其成功關鍵在於引進一幻拉麵、BHC炸雞等日韓品牌連鎖策略、關鍵地標進駐、星宇航空聯名深化，以及米其林期間的專業曝光加持，帶動社群正面情緒持續升溫。

漲價的危機？數據揭示「配套升級」才是化解關鍵

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面對原物料成本持續攀升、勞動力短缺與租金壓力三重夾擊，2025年台灣餐飲業漲價已成結構性趨勢，消費者對此有一定理解。《2026體驗先行的餐飲革命：氛圍美學如何削減漲價壓力》產業洞察報告顯示，品牌的漲價方式對輿情走向具有決定性影響，倘若僅宣告調漲而無配套措施的品牌，負面聲量占比高達54.85%，消費者容易產生單純被掏錢的剝奪感。相較之下，同步強化品牌價值的做法則展現截然不同的結果。以鼎泰豐為例，品牌透過堅守原物料品質與超越期待的服務細節，成功讓消費者自發為其高價辯護，負面情緒聲量較前一年大幅下降65.51%。王品集團旗下陶板屋則在調漲套餐價格時同步推出菜單優化，消費者感受到品牌「說到做到」的誠意，正面情緒聲量成長41.77%。

「好拍、好玩、好炫耀」成餐飲新競爭力

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體驗型餐飲已成為2025年最強勁的市場成長動能。相較2024年，體驗型餐飲相關貼文的被分享數從74,321筆暴增至243,563筆，成長幅度高達2.2倍，整體社群互動力成長57.76%。被分享數的跳躍式成長，清楚說明消費者不再只是記錄用餐，而是主動將體驗轉化為社群素材對外傳播，餐廳已成為社交展示的重要場域。

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報告進一步將體驗型餐飲拆解為四大型態，聲量爆發力最強的是IP聯名活動（成長95.47%），藏壽司與吉伊卡哇聯名推出限定扭蛋、饗賓集團攜手廚神小當家將動漫料理實體化，稀缺性周邊與限定感驅動消費者主動打卡與二訪。主題場景（成長65.92%） 方面，金色三麥打造太空艙造景與電子酒精交易所，高雄新濱町以270度環海視角構建海港場域，將用餐過程「遊戲化」，有效將消費者注意力從單價轉移至參與感。高空景觀（成長50.85%） 則以物理高度創造稀缺體驗，饗 A Joy佔據台北101、旨醞鐵板料理坐鎮宏匯頂樓，成為高端約會與慶祝場合的首選。劇場化餐飲（成長45.8%） 方面，燒肉天皇的板前料理演出、初魚攜日本名廚打造鐵板燒劇場、青花驕虹吸壺桌邊沖湯秀，將上菜過程戲劇化，在IG與Threads上持續引發自主傳播。未來的餐飲議價空間不在食材成本，而在視覺密度、互動密度與情緒密度三者體驗密度共振，才是品牌打破價格天花板的真正護城河。

2026 餐飲品牌四大致勝關鍵

產業洞察報告最終歸納出餐飲品牌迎戰2026的四大行動策略，首先是「從漲價邏輯轉向價值說服」，漲價前應先升級菜單、服務或體驗，讓消費者感受到變貴是因為變好；其次是「以體驗密度決勝」，將預算投入在讓消費者願意拍照、分享、記住的體驗設計；第三是「以場景與內容作為流量引擎」，越好拍、越有話題的空間設計，越能放大品牌曝光與來客；第四是「以聯名跨界創造短期爆發力」，定期推出限定活動，製造稀缺感，並快速帶動來客與營收。天帷企管顧問工作室創辦人林剛羽也在日前講座上從實務經營角度點出，台灣餐飲業正同時面臨更多競爭者分食市場、出國旅遊人次屢創新高導致消費客源外流，以及原物料、人力、租金三大成本齊漲的多重夾擊，在此背景下，斷然漲價已是高風險路線。未來餐飲品牌勝出的關鍵將集中在以服務、體驗與社群經營深化品牌不可取代性；具備設計力、行銷力，並善用專業團隊的「團體戰」思維；以及透過數位化工具與數據分析，降低人力依賴、精準掌握顧客輪廓，建構具備韌性與擴張力的商業模式。

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