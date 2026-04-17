美容業者東南亞市場卡位戰 開打

隨著中國大陸市場競爭加劇、成長趨緩，美容業者積極尋求第二成長動能，東南亞成為近年布局重點。佐登-KY（4190）與麗豐-KY已陸續卡位越南等核心市場，搶攻人口紅利與消費升級商機。

佐登-KY表示，東南亞布局以越南為起點，去年已設立二家直營店，並透過實際營運掌握當地消費習性；2026年規劃再新增五至十家直營門市，並以胡志明市為發展核心，逐步擴大據點密度，中長期目標鎖定三年內拓展至150家直營與加盟門市，同步導入線上商城與授權制度，打造涵蓋產品、通路與服務的完整生態系。

麗豐-KY除深耕中國市場外，亦已在越南、印尼與馬來西亞設立子公司，並於越南發展直營與加盟門市。公司表示，短期仍將以中國市場為營運核心，後續將視市場復甦情況，逐步推進東南亞布局，保留擴張彈性。

整體來看，東南亞市場具備人口結構年輕、消費力提升等優勢，加上美容保養滲透率仍有成長空間，成為業者分散單一市場風險的重要布局方向。不過，相較中國市場規模與成熟度，業者多採審慎擴張策略，先以重點城市試水溫，再逐步放大營運規模。