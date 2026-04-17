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美容通路三強加速轉型 聚焦科技升級、通路重整

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

中國大陸美容市場在消費趨於理性、科技應用加速導入下，產業競爭正從過去的流量與價格戰，轉向「科技研發＋用戶經營」的全面比拚。羅麗芬-KY（6666）、佐登-KY與麗豐-KY三大美容業者，2026年同步啟動轉型策略，聚焦科技升級、通路重整與營運效率提升，搶攻新一波成長動能。

羅麗芬-KY董事長羅麗芬昨（16）日表示，2026年的核心戰略布局，以「科技研發」與「全通路電商」為雙引擎，全面推進通路整合與數位轉型。她指出，集團已於2025年進駐台北醫學大學雙和生醫園區，並攜手台北醫學大學及訊聯生物科技成立聯合創新研發中心，從成分研發、功效驗證到臨床測試建立完整科研體系，同時推動外泌體技術應用，完成從基礎科研到市場應用的轉化閉環，規劃2026年推出多款醫研級功效保養品。

在通路布局上，羅麗芬表示，將打通專業美容院、CS日化通路、直營體系與加盟連鎖四大核心通路，並透過品牌IP與內容行銷賦能電商營運，打造線上線下一體化的美業新零售生態。其中，大陸市場以廈門為示範區，在既有二家大型雙美門店基礎上，2026年規劃新增六家社區型輕美容門店，作為可複製的區域營運模式，並預計自2027年起開放全國加盟；台灣市場則於既有雙美門店基礎上，在忠孝東路增設旗艦據點，強化品牌形象與服務體驗。

佐登-KY表示，2026年營運將朝品牌升級與營運體質優化雙軸推進，並以雙美導流、芳療學院、新客開發與會員經營為重點。公司指出，將推動門店精品化改造，初期規劃於台灣打造十家示範店，並導入美容師合夥人制度，未來將視成效擴大至60家共享型直營店，透過經營模式調整，提升單店營運效率與客戶黏著度。

麗豐-KY表示，大陸美容保養市場，正經歷劇烈的結構性調整。過去依賴「流量紅利」與「低價白牌」的模式在今年遭遇滑鐵盧，取而代之的是追求實證功效與品牌信任感的「質性消費」。因此，公司積極推動AI技術與美容服務融合，自去年底起大規模推動「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務進駐門店，截至今年3月底，已導入90台機器人，從智慧感測、經絡調理到數據分析，能依據個人狀態提供客製化調理方案，有助優化單店產值與毛利結構。

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