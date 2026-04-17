超商四雄衝刺會員經濟 回饋大放送

在股市衝上高點、資金動能強勁背景下，台灣房市卻意外陷入長達逾一年冷卻期。2026年3月19日第一季央行理監事會議中，將「第二戶房貸成數上限」由5成調整至6成，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，這次調整本質上屬於有限度鬆綁，對外界質疑是對建商「開後門」，他則認為全台灣高達有17萬戶預售屋尚未交屋，在購屋族買預售屋無法辦理貸款狀況下，對緩解建商賣壓並無直接助力。

2026-04-17 07:19