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超商四雄衝刺會員經濟 回饋大放送
超商四雄會員經濟大進擊，助攻營運動能。統一超（2912）透過OPENPOINT APP、點數與支付三大策略建構點數生態系，帶動會員經濟規模逾千億；全家會員數率先突破2,000萬人，透過會員點數帶動全年Fa點流通量超過1,600億點；萊爾富破770萬會員數，推出超商會員分級制度；OKmart會員數300萬人，點數可折抵現金。
7-ELEVEN表示，訂閱制會員消費力明顯優於一般會員，不僅消費金額與來店頻次皆大幅提升，平均貢獻金額更高出近12倍；若再搭配中國信託uniopen聯名卡最高16%回饋，進一步加速點數累積，帶動逾七成會員點數翻倍、約四成會員點數突破1萬點。
全家深耕會員經濟，會員數正式突破2,000萬人，掌握Fa點「APP遊戲體驗、多元兌點商組、跨界點數交換」三大運用場景，並運用「家戶飲品、日用剛需」兩大會員兌點商組策略，助攻會員累、兌點成長超過三成，帶動全年Fa點流通量超過1,600億點。
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