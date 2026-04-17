擴大茶飲版圖 超商雙雄領風騷

超商手搖飲市場持續擴大，隨著夏季旺季將至，業者加速布局茶飲版圖。7-ELEVEN以兩大品牌布局現調茶飲版圖，茶飲銷量杯數可堆疊出1.2萬座台北101；全家Let's Tea則孵出億元新金雞，果茶類飲品銷售破億元。

根據經濟部與財政部統計，2024年全台飲料店市場營業額已達1,300億元，今年仍有機會續創新高。統一超（2912）目前以CITY TEA現萃茶與「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」兩大品牌切入市場，透過設備升級、風味優化與展店擴張強化競爭力。其中，不可思議茶BAR已展店約570家，主打客製化手搖飲服務，提供冰量、糖度調整，累計吸引約400萬人次體驗。整體茶飲銷量規模持續放大，年銷杯數可觀。

全家則以Let's Tea品牌深化茶飲布局，其中果茶類產品成為主要成長動能。全家指出，近年Let's Tea果茶銷售持續成長，2025年已突破億元規模，帶動整體茶飲表現。進入春夏後，隨氣溫上升，果茶需求明顯增加，成為帶動銷售的重要品項。