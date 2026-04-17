超商搶600億元高溫商機 7-11主攻輕食 全家聚焦冰品

超商夏季高溫商機提前啟動，四大超商積極布局，搶攻逾600億元市場。從產品策略來看，統一超（2912）7-ELEVEN主攻輕食與健康飲食，全家聚焦冰品市場，萊爾富與OKmart則透過主題活動與商品組合帶動來客，反映夏季消費型態正由單純「消暑需求」，轉向「健康化」與「體驗化」雙軌發展。

統一超搶在初夏來臨前強化輕食產品線，鎖定「控熱量」、「高清爽」兩大需求，推出涵蓋輕食便當、涼麵、飯糰、關東煮及蔬果飲品等多元品項，預期可帶動相關類別成長一成以上。

統一超觀察，隨著健身與飲食管理風氣興起，消費者在外食選擇上更偏好原型食物，並搭配豆米漿、蔬果汁及高蛋白飲品，帶動相關品項業績穩定成長約兩成。為回應此一趨勢，門市亦擴大機能性飲品與健康鮮食比重，強化「即時補給」功能。

全家則專攻冰品市場，指出近年冰品銷售旺季明顯提前，3月已成為年度「吃冰分水嶺」，且隨氣溫逐月上升，冰品業績同步攀升。據統計，月均溫每升高1度，即可帶動冰品業績成長逾兩成，顯示氣溫對消費行為影響日益顯著。因應體感經濟升溫，全家推出「夏日盛典冰品大賞」活動，整合網紅台味、日韓果系及趣味口感等產品線，藉此擴大夏季銷售動能。

進一步觀察消費趨勢，全家指出，隨社群打卡與短影音興起，冰品已由過去強調「好吃、好拍」，轉向講求「好玩、可分享」，帶動具互動性與話題性的產品快速成長。

此外，進口冰品比重亦逐年提升，與本土冰品銷售占比已由過往約九比一，轉為接近五五波，顯示消費者對異國風味接受度提高，市場結構趨於多元。

萊爾富則以主題活動帶動夏季買氣，推出「春夏泰有感」系列，主打南洋風味飲品，並結合信用卡滿額抽獎機制，透過提高消費門檻帶動客單價成長，同時提升來客數，強化檔期營運表現。

OKmart則觀察，隨著天氣轉趨悶熱，消費者在餐飲選擇上更傾向「低負擔、易入口」的品項，帶動涼麵、沙拉等夏季鮮食需求升溫。為此，OKmart推出多款輕食新品，透過多樣化組合滿足即食需求，並搶攻平日外食與週末簡便用餐市場。