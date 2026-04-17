長榮航空看好客貨運 評估拓新點

長榮航空（2618）看好歐洲市場客、貨運雙成長潛力，總經理孫嘉明表示，未來歐洲航網擴張，將配合新機引進進度同步推進。目前正在評估新增歐洲航點，包括西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基及土耳其伊斯坦堡。

目前長榮航空於歐洲布局六大航點，採直飛與轉機並行策略，其中以泰國作為主要中轉基地，靈活銜接東南亞與歐洲市場的客貨需求。孫嘉明指出，即使今年3月美伊戰爭升溫，長榮歐洲航線仍未受影響，需求反而明顯攀升，3月平均載客率突破97%，創下歷史新高。

在既有航點中，奧地利維也納是長榮航空首個取得航權的歐洲城市，目前每週7班（直飛3班、中停4班）。該航線客源結構逐漸轉為商務與觀光各半，平均載客率達9成，其中歐洲與亞洲旅客比例亦各占一半。未來將持續強化歐洲出發往亞洲的客源布局。

除了客運表現亮眼，貨運業務同樣受惠全球物流型態轉變。長榮航空雖以機腹載貨為主，但歐亞之間的轉運需求持續升溫，帶動整體貨運動能成長。

整體而言，公司長期看好歐洲市場發展，將持續規劃新航點，但仍須待新機到位後，才會正式啟動拓點。

另一方面，維也納機場2025年旅客量達3260萬人次，創歷史新高，並持續維持歐洲領先的準點率。為提升轉機便利性，機場快線CAT提供市區預辦登機與行李托運服務；自5月18日起，長榮航空旅客亦可使用此服務，最晚可於起飛前2小時完成預掛行李，進一步優化旅運體驗。