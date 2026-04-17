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長榮航強攻歐洲轉機市場 拚當飛歐班次最多業者

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／維也納16日電
長榮航深耕維也納航線35周年。左起為長榮航奧地利分公司總主任何秉修、維也納機場共同執行長朱利安耶格、長榮航總座孫嘉明、副總陳耀銘。記者邱馨儀／攝影
長榮航深耕維也納航線35周年。左起為長榮航奧地利分公司總主任何秉修、維也納機場共同執行長朱利安耶格、長榮航總座孫嘉明、副總陳耀銘。記者邱馨儀／攝影

長榮航空（2618）深耕歐洲市場迎來重要里程碑。總經理孫嘉明表示，隨著美伊戰爭影響歐洲轉機需求，長榮航將全面強化歐洲航網布局，拉高能見度，吸引更多歐洲客來泰國、台灣轉機，東南亞轉機占營收比重將挑戰三成。

長榮航空於維也納當地時間16日舉行「維也納開航35周年」慶祝活動，孫嘉明瞄準美伊戰爭歐洲線稀缺商機，長榮航空今年有望摘下歐洲航線「班次最多」的桂冠。

長榮航空歐洲布局
長榮航空歐洲布局

長榮航空看好長程線的轉機商機，在成為北美線飛航班次最多的一哥後，今年歐洲線將再度超車華航，成為國內航空長程線最密集的業者，進一步推升營收、獲利向上攀升。

長榮航空在歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共六大城市，每周提供35班往返歐洲；歐洲航線東南亞轉機業務約占二成，美伊戰爭已帶動轉機需求增溫，預計今年占營收比重從原來的二成還會再向上拉升，朝著占營收比三成的目標挺進。

孫嘉明進一步分析，長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，至今即將邁入第35個年頭，作為長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，在過去35年間穩定乘載逾百萬名旅客往返歐亞兩地。長榮航空持續深化與奧地利的在地連結，積極投入當地經濟、觀光及文化發展，成為串聯兩地重要的空中橋梁。

維也納作為長榮航空立足歐洲的起點，長期扮演深化中東歐市場的重要角色，涵蓋匈牙利、捷克與波羅的海等國家，原本的觀光、商務需求就相當大，將維也納打造為連接歐亞地區的關鍵門戶，除帶動觀光旅遊外，亦透過音樂、運動及餐飲等多元領域的合作，活絡當地的商務網絡。

孫嘉明進一步指出，長榮航空飛航維也納35年來，雙方建立堅固且信任的夥伴關係，並以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖。

孫嘉明表示，目前在歐洲已經飛航六大城市，把持續把原有的航線布局加密、機隊規模放大，今年元月就將米蘭航點增班為每天一班，旅客可以透過長榮航空綿密的航網，輕鬆往返亞洲與歐洲主要城市。

維也納機場（Vienna Airport）代表也表示，長榮航空飛航維也納這35年來，為當地帶來穩定的亞洲客源，攜手打造中東歐最具代表性的航空樞紐。

維也納旅遊局（Vienna Tourist Board）進一步指出，長榮航空是連結亞洲市場的關鍵橋梁，35年來持續引介逾百萬名旅客造訪，讓世界看見維也納的皇室傳承與現代美學。

營收 泰國 長榮

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