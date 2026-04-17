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智慧經營／竣邦-KY總經理蕭志偉 做客戶不可替代的夥伴

經濟日報／ 嚴雅芳
竣邦-KY總經理蕭志偉。記者侯思蘋／攝影
竣邦-KY總經理蕭志偉。記者侯思蘋／攝影

在全球品牌客戶加速重組供應鏈之際，竣邦-KY（4442）近年從單一機能布料供應商，往更高一層的「供應鏈整合者」推進。對總經理蕭志偉而言，未來供應商之間比拚的，已不只是接單與出貨能力，而是能否同時掌握產品開發、跨區域供應鏈調度與品質控管，成為品牌客戶不容易替代的合作夥伴。

建構跨國鏈體系

這也是竣邦近年經營布局的核心。公司目前以台灣為總部，負責全球品牌接單與研發設計；中國大陸據點承擔供應鏈生產管理與產品開發；越南則同時具備供應鏈生產管理、自有生產基地與當地銷售功能。三地分工之下，竣邦逐步建構出一套橫跨兩岸與東南亞的供應鏈體系。

這樣的架構，不只是為了分散風險，更是為了提升反應速度。蕭志偉認為，國際品牌近年最在意的，已不只是價格，而是供應商能否在市場變化快、交期要求高的情況下，依然穩定提供產品與服務。尤其當品牌客戶持續壓縮供應商數量，未來真正有機會放大的，不是供應商很多的公司，而是能成為「核心供應商」的公司。

竣邦的商業模式也因此與一般成衣供應商有所不同。公司直接與國際品牌進行產品設計與開發，再依品牌規格管理織布、染整、後加工等供應鏈環節，最後完成檢驗與交貨。從開發端一路延伸交付端，竣邦不只是代工廠，而是實際參與品牌產品形成過程，提高了客戶黏著度與合作穩定性。

從產業趨勢來看，竣邦踩中的，正是這幾年最重要的兩股變化：一是供應商生產基地多元化，二是品牌供應商集中化。前者來自地緣政治、關稅與區域風險升高，品牌加快把部分產能從大陸移往東南亞；後者則是品牌持續縮減合作供應商數量，把訂單集中給具備規模、研發與管理能力的核心夥伴。蕭志偉認為，竣邦同時具備「核心供應商」與「多元區域供貨」兩項條件，正是這波供應鏈重整下的主要受惠者。

擴大產品滲透率

這套經營模式，也反映在產品結構上。竣邦自1999年以機能面料起家，歷經逾25年發展，產品應用已從運動與戶外，延伸至滑雪、衝浪、瑜伽、城市休閒，以及醫療與工業服裝等多元領域。

不過，竣邦並未把成長只押在既有高端市場。相較過去較聚焦高端機能面料，公司近年也開始將產品線往中端與中高端量產市場延伸，擴大市場滲透率與客群範圍，進而帶動整體出貨量成長。換句話說，竣邦現在做的，不只是守住技術優勢，而是把技術優勢轉化成更大規模的市場機會。

支撐未來成長的另一個關鍵，則是越南布局。竣邦規劃中的越南織染廠，將涵蓋織布、染整與後加工，朝一貫化工廠方向發展，預計於2027年上半年建置完成。這不只是新增產能，更代表公司正把供應鏈控制能力往前延伸，進一步提升交期掌握、品質穩定與附加價值。

東南亞 大陸 中國大陸

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