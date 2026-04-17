顯而立見／信任值…品牌新KPI

幾年前我提到的一個觀念，叫做「信任值（Trust point）」。這是一種能量化的信任指標，就像是信用評分。不是只看流量有多少，而是去深刻評估一個人或品牌究竟能累積多少真實可轉換的信任。

每一次真心回覆顧客的留言、每一次誠實地公開自己的錯誤、甚至每一次真實的體驗分享，都能累積Trust point。反過來，如果過度依賴AI空洞產文、用假評論洗五星、隱藏問題，Trust point就會下降。

這樣的機制一旦建立，就能被平台和品牌使用。平台可以依照Trust point決定要把哪些創作者的內容推薦給更多人，而不是只看誰能刷出漂亮的流量。

品牌也能依照Trust point選擇合作對象，把廣告預算投給真正值得信任的創作者，而不是虛有其表的網軍帳號。甚至未來廣告分潤，都可以依Trust point來加權。這會是一個更公平的系統，因為它反映的是真實價值。

在AI時代，什麼才是「真人創作」的價值？AI可以生成一萬篇文章，但它沒有妳的人生故事。它不會知道你為什麼選擇某條路、不會知道屬於你的掙扎與快樂。

消費者在乎的不是「資訊有多快」，而是「我能不能在這段內容裡看到你的故事」。故事才是最有價值的。這時代只要有1,000個真心支持的粉絲，就能養活自己。這1,000人之所以支持，不是因為你每天發了多少內容，而是因為他們信任你，相信你是真實的。

今天的環境更是如此。微型創作者往往比百萬粉網紅有更高的轉換率。為什麼？因為小眾社群的互動更真實，關係更緊密。當你分享自己的故事，當你回應粉絲的問題，這些小小的互動就能累積巨大的Trust point。

如果要把Trust point具體化，可以從五個方向來思考。

首先是真實度，你的內容有沒有真實經驗和可驗證的證據。其次為社群背書，有多少互動、分享和口碑來自真實用戶。第三，服務體驗，顧客在和你的互動裡是否感到被尊重，問題是否被快速解決。第四是透明度，你有沒有公開揭露贊助，敢不敢承認錯誤。第五則是影響結構，消費者是否因朋友或家人的分享而購買，而不只因為廣告。

這五個面向整合起來，就能形成一個具體的Trust point指標。如果未來平台不再只看流量，而是依照Trust point來排序，那麼整個網路會變得很不一樣。創作者不需要再為了博眼球去做低俗跟風求流量關注的內容，而是專注於真實的分享和長期的信任經營。

品牌不需要再冒險把預算丟給無效粉絲的帳號，而是能精準找到真正有影響力的小眾創作者。消費者則能在一片AI生成的噪音裡，找到真實可靠的聲音。

AI讓內容變得唾手可得，但也讓我們更清楚地看到一個事實：內容可以被複製，信任不能。那些屬於你的故事、你的靈魂，才是這個時代最稀缺的資產。流量會消失，信任會留下。

如果你還在猶豫要不要開始創作，現在就是最好的時機。因為在這個充滿AI內容的時代，你的真人身分就是你的護城河。

你不用追求百萬粉絲，你只需要累積一群真心信任你的人。這些人會因為信任你，願意聽你推薦的產品，願意為你的作品付費，甚至願意和你一起成長。這就是Trust point的力量。

未來的網路，不會再是誰的內容最多，而是誰的Trust point最高。這會是品牌新的KPI，也會是創作者新的資產。AI把內容的價格打到零，但信任的價值，將被推到最高。